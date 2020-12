Ezeltje strekje! Pornofilm van orgie in Efteling-huisje opgedoken

In een vakantiehuisje in de Efteling is afgelopen zomer een pornofilm opgenomen. Die ontdekking deed pretparkblog Looopings. Het attractiepark overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de makers, een stel dat zich op de pornosite ‘Ben en Natasja’ noemt.

De video duurt ruim vijftig minuten en begint met beelden die zijn opgenomen in het pretpark. Vervolgens gaan ‘Ben en Natasja’ los in het Efteling-huisje en sluiten er nog wat andere liefhebbers aan. Tijdens de orgie wordt Eftelingmuziek gedraaid.

In het pretpark zelf worden geen seksuele handelingen gedaan. Wel is te zien hoe de acteurs de Efteling verkennen en ook het ontbijt in het huisje is gefilmd.

De Efteling zegt woensdag voor het eerst van de video te hebben gehoord en niet te weten hoe lang die al online staat. Een woordvoerder¬†zegt tegen Omroep Brabant dat dit soort opnames absoluut niet passen in de wereld van de Efteling. “Zeker niet omdat er hier veel gezinnen komen. We willen niet met deze beelden geassocieerd worden.”

Juridische stappen?

Volgens het park is er bovendien geen toestemming gevraagd voor de opnames. “En dat is wel van toepassing als er publicitaire doeleinden zijn, zoals in dit geval. We gaan nu kijken wat we hier juridisch aan kunnen doen, maar het is wenselijk dat dit verwijderd wordt. Contact zoeken met Pornhub zou een optie kunnen zijn.”

Het park zegt juridische stappen te overwegen, maar “nog niet meer te weten over de makers dan wat er nu bij het filmpje vermeld staat”.¬†“Die namen staan erbij, maar daar kunnen we op dit moment nog weinig mee”, aldus de woordvoerder.

