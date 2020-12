Knibbel knabbel knuisje, wie wil echte Efteling-meubels in zijn huisje?

Liefhebbers van sprookjesachtige meubels kunnen binnenkort hun hart ophalen in Kaatsheuvel. Het Efteling Hotel doneert namelijk deel van de inboedel aan kringloopwinkel De Spullenbank in het Brabantse dorp.

De Efteling gaat de hotelkamers begin volgend jaar voor het eerst in lange tijd renoveren. “Het interieur van de hotelkamers is voor het laatst in 2011 aangepast, een totale renovatie inclusief sanitaire voorzieningen, wat nu op de planning staat, is veel langer geleden”, laat directrice Nicole Scheffers weten. De renovatie staat gepland van 4 januari tot 8 maart.

Tweede leven

Duurzaamheid staat naar eigen zeggen centraal voor de Efteling en daarom doneert het hotel het oude meubilair aan de lokale kringloop. “Het was een belangrijke voorwaarde om de meubels uit de huidige hotelkamers een tweede leven te geven. We zijn ontzettend blij dat een deel van de overgebleven meubels in onze gemeente kan worden hergebruikt”, aldus Scheffers.

De Spullenbank laat weten erg blij te zijn met de schenking van het Efteling Hotel. “Deze unieke donatie gaat ervoor zorgen dat we nog meer goed werk kunnen verrichten”, zegt voorzitter Henk van Komen namens de winkel.

ANP