Politiebond: acties tijdens oud en nieuw niet uitgesloten

Politieacties tijdens oud en nieuw zijn niet uitgesloten. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, in Nieuwsuur. “Wanneer het erop aankomt voor de groepen in de vuurlinie, voelen politiemensen zich in de steek gelaten.”

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de politie liepen vrijdag vast. Het kabinet wil geen extra geld uittrekken voor meer salaris voor de politiemensen. De bonden eisten vorige week een salarisverhoging van 2,5 procent in zestien maanden en twee eenmalige uitkeringen.

‘Klap in het gezicht’

“Bedrijven worden geholpen, er gaan miljarden rond. Maar op het moment dat het erop aankomt voor de groepen in de vuurlinie, voelen politiemensen zich in de steek gelaten”, zegt Van de Kamp tegen Nieuwsuur. Hij noemt de houding van het kabinet een “klap in het gezicht”.

Op wat voor acties de politiebonden zinnen is niet duidelijk. “Op sociale media worden al actie-suggesties gedaan om bijvoorbeeld tijdens oud en nieuw om 23.00 uur maar eens een uurtje niets te doen”, aldus Van de Kamp.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wilde volgens de bonden niet verder gaan dan een loonsverhoging van 1,3 procent en twee uitkeringen van 300 euro.

Nederlanders hebben kortere lontjes

Van de Kamp ziet in Nederland steeds kortere lontjes. “Mensen zijn moe en houden de coronaregels moeilijker vol. De politie heeft de handen vol aan burenruzies en gezinsruzies. De oproep tot handhaving van de regels is makkelijker gezegd dan gedaan.”