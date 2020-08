De politie gaat meer werk maken van de aanpak van hardrijders. Vanaf 2022 gaan vijftig tot honderd onopvallende radarwagens rondrijden op autosnelwegen en provinciale wegen. Dat zegt Egbert-Jan van Hasselt, scheidend projectleider Infrastructuur van de Nationale Politie, in een interview met De Telegraaf.

De wagens kunnen de snelheid van het verkeer in beide rijrichtingen controleren en bekeuren zonder een automobilist staande te houden. “Als er een overtreding wordt geconstateerd, wordt een foto van het kenteken van de auto genomen”, aldus Van Hasselt.

Lees ook: Snelheidsduivels racen er opnieuw op los en stuiven met ruim 270 kilometer per uur over A29

Doden door verkeershufters

Volgens de politiecommissaris “vallen er nog veel te veel doden door snelheidsduivels en andere verkeershufters.” Reden voor de politie om een nieuw offensief te beginnen. Van Hasselt: “Het gedrag van mensen in het verkeer is eigenlijk een afspiegeling van het gedrag in de maatschappij. En als je daar niet corrigerend tegen optreedt, gaat het mis. Ik zie ook de tolerantie afnemen, want de ’heer in het verkeer’ kom je haast niet meer tegen. Het is alleen nog maar ikke, ikke, ikke.”

Hij vindt dat het ‘huftergedrag’ in het verkeer alleen maar toeneemt. “Het lijkt alsof sommige automobilisten zich onaantastbaar voelen en geen ruimte aan andere weggebruikers willen geven. Automobilisten die als iemand wil invoegen snel het gaatje dichtrijden, zodat het niet lukt. Het zijn dezelfde mensen die als ze een winkel binnengaan niet wachten als er iemand naar buiten komt lopen.”

Lees ook: Man scheurt met 216 km/u over A1 in geleende Lamborghini

Boete op de mat

Eerder heeft de politie al een geslaagde proef gehouden met snelheidscamera’s in onopvallende politieauto’s. “We pakken daarmee beter de snelheidsovertredingen. Wegpiraten hoeven we niet aan te houden; die krijgen net als met flitscamera’s en trajectcontrole netjes de boete op hun deurmat in huis”, zegt de politiecommissaris.

ANP