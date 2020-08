Man scheurt met 216 km/u over A1 in geleende Lamborghini

Een 31 jarige man uit Aerdenhout kon de verleiding niet weerstaan toen hij een tochtje maakte in een geleende Lamborghini Aventador. Hij trapte het gas op de A1 bij Muiderberg diep in en klokte 216 kilometer per uur. Terwijl de toegestane maximumsnelheid op de betreffende weg 100 kilometer per uur bedraagt.

Landelijke Eenheid Noordwest stelt in een post op Facebook dat de auto, die beschikt over een duizelingwekkend vermogen, vraagt om een bestuurder met een behoorlijke portie zelfbeheersing. “Dat laatste kwam een 31-jarige man uit Aerdenhout, in een geleende Lamborghini Aventador, flink te kort.”

Geleende Lamborghini in beslag genomen

De man werd staande gehouden en kon ter plekke zijn rijbewijs inleveren. Omdat de maximumsnelheid met honderd procent is overschreden, werd ook de geleende Italiaanse supercar in beslag genomen. Het is aan de officier van justitie om de strafmaat te bepalen. “Dat er al andere grote snelheidsovertredingen op zijn naam staan zal niet meehelpen in zijn voordeel.”

De Lamborghini Aventador is geleverd in diverse modelvarianten. Het ‘basismodel’, de LP700-4, heeft een twaalfcilinder die goed is voor 700 pk en een topsnelheid van 350 kilometer per uur. Een sprintje van 0 naar 100 kilometer per uur is met dit basismodel in 2,9 seconden gebeurd. Te hard rijden is in deze snelle jongen dus geen knap kunstje.

Beeld: Landelijke Eenheid Noordwest