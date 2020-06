Dave Roelvink crasht peperdure Lamborghini van vriend

Dave Roelvink, realityster en zoon van volkszanger Dries Roelvink, heeft in de nacht van maandag op dinsdag een auto-ongeluk gehad. Hij reed niet in zijn eigen auto, maar in de Lamborghini Huracán van een vriend van hem.

Het ongeluk gebeurde in de binnenstad van Amsterdam. Op Instagram schrijft de 26-jarige Dave dat hij de macht over het stuur verloor. “God zij dank ben ik er vrijwel zonder letsel vanaf gekomen.” Hij zegt verder niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Lamborghini van Mo Bicep

Roelvink junior kwam er dus met een paar schrammen vanaf, maar dat kan niet worden gezegd van de Lamborghini Huracán waarmee hij op pad was. De auto is total loss. Eigenaar van de peperdure sportauto is fitnessondernemer Mohamed Lemhadi uit Breda, beter bekend als Mo Bicep.

Hoewel zijn speeltje in puin ligt, schrijft Mohamed onder de post van Dave Roelvink dat een auto vervangbaar is, maar Dave niet. “Gelukkig gaat alles goed met jou bro.” Mo Bicep kocht zijn Lamborghini – een gebruikt exemplaar – nog geen jaar geleden. De nieuwprijs die er in 2015 aan kleefde: ruim 260.000 euro.

Eerder veroordeeld

Het is niet de eerste keer dat de realityster in het nieuws komt door zijn rijgedrag. In augustus 2018 werd Dave aangehouden door de politie toen hij met 180 kilometer per uur over de ring van Amsterdam reed. Hij parkeerde zijn auto in de Coentunnel en werd agressief tegen een motoragent. De zoon van Dries Roelvink bleek ruim 2,5 keer te veel gedronken te hebben.

Hij kreeg een taakstraf van 40 uur en een boete van 1750 euro opgelegd wegens rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en een forse snelheidsovertreding. Ook mocht Dave zes maanden niet de weg op. Wat meespeelde in het oordeel van de rechter was het feit dat Dave drie jaar daarvoor ook al veroordeeld was voor een soortgelijk voorval.

