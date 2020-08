Snelheidsduivels racen er opnieuw op los en stuiven met ruim 270 kilometer per uur over A29

Als een idioot over de snelweg racen en trots een filmpje van de actie online slingeren, deze motorrijders kunnen er kennelijk geen genoeg van krijgen.

Opnieuw is er een video opgedoken waarop te zien is dat ze in het midden van de nacht met snelheden van meer dan 200 kilometer per uur over de A29 richting Rotterdam racen en daarmee een levensgevaarlijke situatie creëren voor zowel henzelf als andere weggebruikers. Binnen 7 minuten wisten ze een afstand van 24 kilometer af te leggen.

Veel tips na getuigenoproep

Eerder deze week dook er ook er ook al een video op van de snelheidsduivels. Toen raceten ze op de A16 binnen elf minuten van Breda naar Rotterdam.

De politie deed daarop een getuigenoproep waarop vele “veelbelovende tips binnenkwamen, waarvoor dank”, aldus een politiewoordvoerder. “Het onderzoek naar de motorrijders loopt nog en we zijn die tips nu aan het uitlopen.”

