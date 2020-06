De politie Maastricht heeft zich de woede van Instagram-gebruikers op de hals gehaald na een ‘ongepaste’ post die inhaakt op de Black Lives Matter-beweging. De politie plaatste een cartoon van agressie tegen de politie met daarbij de hashtag #bluelivesmatter. Dat schoot meerdere mensen in het verkeerde keelgat.

Op de cartoon is te zien hoe een burger tegen een agent staat te schreeuwen en niemand getuige is. Op de onderste cartoon zijn de rollen omgedraaid en wordt de agent afgebeeld als kwaaie pier die met een wijzend vingertje naar een burger staat te schreeuwen. Die reactie wordt direct vastgelegd door een tiental smartphones van omstanders die getuige zijn van de confrontatie.

Lees ook: Politie staat op tegen racisme via video: ‘We willen een politie zijn waar je trots op bent’

Met de illustratie wil de politie laten zien dat geweld vanuit burgers tegen agenten geen aandacht krijgt, terwijl geweld van agenten tegen burgers breed wordt uitgemeten op social media. De post komt op een gevoelig moment, nu over de hele wereld mensen opstaan tegen buitensporig politiegeweld. Aanleiding is de dood van de Amerikaan George Floyd, die vorige maand in Minneapolis overleed nadat een agent minutenlang met een knie op zijn nek zat tijdens zijn arrestatie. Floyd overleed aan de gevolgen daarvan.

#BlueLivesMatter

Na de dood van Floyd ontstonden in de VS felle protesten tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte mensen. De protesten verspreidden zich daarna als een olievlek over de wereld. Ook in Nederland werden in verschillende steden grote protesten gehouden, in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daarbij werd vooral de leus ‘Black Lives Matter’ gescandeerd, waarmee actievoerders willen benadrukken dat de levens van zwarte mensen veelal als ‘vervangbaar’ worden gezien.

Om hierop in te haken besloot de Maastrichtse politie de hashtag #bluelivesmatter aan de post te hangen. De hashtag is de politie op felle kritiek komen te staan, zo valt te lezen in de reacties. “Jullie hebben ervoor gekozen om politieagent te worden. Jullie hebben gekozen voor een positie waarin je eerder gewond kunt raken of gedood kunt worden”, schrijft een reageerder. “Zwarte mensen hebben er niet voor gekozen om zwart te zijn en zij zitten in nog slechtere positie. Heb wat respect.”

Lees ook: Politie in verlegenheid: Limburgse agent doet racistische uitspraak tegen groep donkere jongens

Misplaatst

“Zo misplaatst en geeft aan dat jullie TOTAAL niet snappen wat er in Nederland leeft”, schrijft een ander. Weer een ander schrijft: “Ten eerste vind ik het heel ongepast gezien de huidige situatie. Ten tweede, het misbruik van #BlackLivesMatter naar de hashtag “Blue Lives Matter” toont dat jullie de urgentie en het geheel van het bericht rond de BLM-beweging niet hebben begrepen.”

De politie Maastricht was maandag nog niet bereikbaar voor commentaar.