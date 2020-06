De politie is in verlegenheid gebracht door een uitspraak van een agent in het Limburgse Vijlen. Die sprak dinsdagavond een groep donkere jongens op een racistische manier aan.

Tijdens een gesprek met een groep donkere jongeren zei deze agent: “Mannen van jullie afkomst, die gaan niet met 29 graden lopen.” Een van de jongeren reageerde daarop verontwaardigd: “Mannen van onze afkomst?…”

De uitspraak is vastgelegd op camera en via de regionale omroep 1Limburg gedeeld.

Op zoek naar stropers

De politie was naar eigen zeggen op zoek naar stropers en daarbij hebben de agenten enkele mensen gecontroleerd. Een woordvoerder van de politie wil niets zeggen over de achtergrond van de jongeren, maar zegt dat zij het filmpje van het incident hebben verspreid via social media, en naar 1Limburg hebben gestuurd.

Niemand werd aangehouden of bekeurd, maar bij deze controle deed de agent de gewraakte uitspraak, bevestigt de politiewoordvoerder. “Het was een onhandige uitspraak”, zei hij. “Hij had bedoeld te zeggen: jongeren van jullie leeftijd gaan niet lopen met 29 graden.” Maar dat zei hij niet, en daarom is de politie het gesprek aangegaan met de agent.

Excuses aangeboden

“De agent heeft hierover een gesprek gehad met zijn leidinggevende en betreurt deze uitspraak”, aldus de woordvoerder.” We zijn open en transparant, daarom gaan we hierover in gesprek met betrokkenen en gaan hierover ook de dialoog met de maatschappij niet uit de weg.” De agent heeft inmiddels zijn excuses aan de jongeren aangeboden.

