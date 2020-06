Verschillende agenten uit diverse korpsen hebben gezamenlijk een filmpje gemaakt met een belangrijke boodschap: “We willen een politie zijn waar je trots op bent. Waar jij je veilig bij voelt. Een politie voor íedereen”.

Het filmpje wordt door meerdere korpsen via Twitter verspreid. Met de video wil de politie benadrukken dat ze niet alleen zichzelf, maar ook elkaar kritisch onder de loep leggen en daarmee Amerikaanse wantoestanden koste wat kost willen voorkomen.

Lees ook: Duizenden mensen protesteren tegen racisme op Jaarbeursplein Utrecht

“Wij moeten met elkaar het gesprek over discriminatie blijven voeren. En ook het gesprek over politiegeld moeten we blijven voeren”, zeggen de agenten. “We blijven luisteren en reflecteren. Om actief vooroordelen en racisme binnen de politie uit te bannen en te voorkomen.”

Reactie op dood George Floyd

De video is een reactie op de dood van de Amerikaan George Floyd, die na zijn aanhouding op verdenking van betalen met vervalst geld stierf omdat agent Derek Chauvin meer dan acht minuten zijn nek leunde, terwijl Floyd geboeid op de grond lag. De dood van Floyd zorgde voor wereldwijde anti-racismedemonstraties, die in veel landen volledig uit de hand liepen. In Nederland verliepen de demonstraties vrijwel overal gemoedelijk.

De gehele boodschap van de politie luidt:

“We zijn met ruim 60.000 mensen en er gaat echt wel eens wat mis. Maar we willen dat dan niet zomaar laten gaan. We moeten kritisch kijken naar ons eigen optreden. We moeten elkaar binnen de politie aanspreken op gedrag dat niet kan. Soms is het nodig dat wij optreden met geweld. Doen we dat, dan leggen we hier verantwoording over af. En leggen maatregelen op als dit geweld niet terecht is ingezet. Wij moeten met elkaar het gesprek over discriminatie blijven voeren. En ook het gesprek over politiegeweld moeten we blijven voeren. We blijven luisteren en reflecteren. Om actief vooroordelen en racisme binnen de politie uit te bannen en te voorkomen. We willen namelijk een politie zijn waar je trots op bent. Waar jij je veilig bij voelt. Een politie voor íedereen.”