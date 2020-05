Poezen ingespoten met corona om besmettelijkheid te testen

Om uit te vinden hoe besmettelijk poezen zijn voor mensen, gaan drie universiteiten poezen inspuiten met het nieuwe coronavirus. Ook worden katten onderzocht van baasjes die corona gehad hebben.

Het onderzoek wordt onder meer gedaan door de Wageningen University Research Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Poezen vatbaar voor corona

“Van katten is bekend dat ze vatbaar zijn voor corona’’, stelt viroloog Wim van der Poel tegenover het AD. “Het is de bedoeling dat we gaan kijken wat voor ziektebeeld het precies brengt bij katten, of de dieren ziek worden en hoe snel en of mensen ook door katten geïnfecteerd worden.”

Op die manier kan het het risico van de verspreiding van corona door huisdieren beter worden ingeschat, is het idee. Ook kan zo worden bekeken hoe corona-infecties bij katten kunnen worden voorkomen.

Niet knuffelen of laten likken

In ieder geval één Nederlandse hond en drie Nederlandse katten zijn besmet (geweest) met coronavirus. Dat maakte minister Schouten van Landbouw een week geleden bekend.

Het advies aan kattenliefhebbers is om altijd even de handen te wassen als je een kat hebt geaaid. Van der Poel zegt ook dat mensen met coronaverschijnselen hun kat beter even binnen kunnen houden, en niet te knuffelen of laten likken.

