Minister Schouten: mogelijk eerste coronabesmetting van dier op mens in Nederland

Mogelijk is in Nederland voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om nertsen, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw) bekendgemaakt.

Uit nieuwe resultaten van een lopend onderzoek op nertsenbedrijven is volgens haar aannemelijk dat één medewerker van een bedrijf geïnfecteerd is door een met corona besmette nerts. Ook blijkt uit dat onderzoek dat nertsen Covid-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen.

Screening voor alle nertsenbedrijven in Nederland

Op basis van deze laatste inzichten nemen Schouten en zorgminister Hugo de Jonge een aantal maatregelen. Er liep al een screening op een aantal nertsenbedrijven, waar al eerder besmette dieren waren ontdekt. Maar dit onderzoek zal worden uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland en ook verplicht worden. Daarbij worden de dieren gecontroleerd op antistoffen om te kijken of ze het virus onder de leden hebben of hebben gehad.

Bij een van de medewerkers is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Op basis hiervan en de plaats van het virus in de stamboom, concluderen de onderzoekers dat het aannemelijk is dat één medewerker door nertsen is besmet. De onderzoekers brengen nu de ‘genetische stamboom’ van besmette mensen uit de omgeving van het betrokken nertsenbedrijf verder in kaart. Zo krijgen ze meer inzicht in de route van de besmettingen.

Medewerkers van besmette bedrijven moeten tijdens hun werk beschermingsmiddelen gebruiken. Ook mogen er geen bezoekers in de stallen komen en mogen de dieren en de mest niet van het terrein af. Ook wordt een meldplicht uitgebreid. Dat houdt in dat symptomen van corona bij de nertsen moet worden gemeld bij de voedselwaakhond NVWA.

‘Overdracht van huisdier op mens is minimaal’

Het RIVM stelt dat het risico dat mensen buiten de stal worden blootgesteld aan het virus nog steeds verwaarloosbaar is. Het RIVM concludeerde eerder dat alle lucht- en stofmonsters buiten de stal bij herhaalde metingen geen virus bevatten.

Bekend was al dat huisdieren Covid-19 kunnen hebben. Het ging om de hond van een coronapatiënt, die antistoffen had wat erop duidt dat het beestje besmet was. Ook bij drie katten, die leefden op een van de nertsenhouderijen waar corona was geconstateerd, werden antistoffen gevonden.

Het risico dat mensen besmet kunnen raken door hun huisdier, blijft volgens het ministerie klein. Het advies van het RIVM blijft om huisdieren binnen te houden als mensen in het huishouden coronaklachten hebben en het dier ook ziek is.

