Eerste Nederlandse hond en katten besmet met coronavirus

Voor het eerst zijn in een Nederlandse hond en katten antistoffen tegen het coronavirus aangetroffen. Dat meldt minister Schouten van Landbouw vandaag. De aanwezigheid van antistoffen betekent dat de dieren besmet zijn geweest met het coronavirus.

In het geval van de hond gaat het om een achtjarige Amerikaanse bulldog, waarvan het baasje zelf ook het coronavirus heeft gehad. De hond had te maken met ademhalingsproblemen. Deze klachten werden zo erg dat de hond op 30 april is geëuthanaseerd.

Antistoffen

Na de dood zijn bloedmonsters afgenomen. Hierin werd het coronavirus zelf niet meer gevonden, maar wel antilichamen tegen het virus. Dat betekent dat de hond een infectie met SARS‑CoV‑2 heeft doorgemaakt, schrijft minister Schouten. Of de ademhalingsproblemen een gevolg waren van deze besmetting, is niet bekend.

Eerder werd al bekend dat bij verschillende Noord-Brabantse bedrijven nertsen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Bij twee van deze nertsbedrijven is onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat bij drie van elf geteste katten ook antistoffen zijn aangetroffen, en deze ‘boerderijkatten’ dus ook besmet zijn geweest met het virus. Het is niet duidelijk hoe deze katten het coronavirus hebben opgelopen.

Contact met huisdier mijden bij ziekte

Het was al duidelijk dat huisdieren ook besmet kunnen raken met het coronavirus. Eerder was dat ook al het geval bij meerdere honden in Hongkong. De vondst van het coronavirus bij een Nederlandse hond is voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen reden om de omgangsvormen met huisdieren aan te passen. Wel raadt het ministerie mensen die het coronavirus hebben of klachten die daarop lijken aan om uit voorzorg het contact met hun dieren zoveel mogelijk te vermijden, en als het dier ziek is om deze zoveel mogelijk binnen te houden.

Minister Schouten heeft dierenartsen en laboratoria die dieren testen op het coronavirus gevraagd om verdenkingen van besmettingen van het coronavirus bij dieren door te geven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dan kan bij serieuze verdenkingen vervolgonderzoek uitgevoerd worden om een besmetting met het coronavirus vast te stellen.

