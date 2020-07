Vrijdagnacht wordt plaknacht: hitte-uitbarsting kan zorgen voor snelle temperatuurstijging

Zet de airco vrijdagnacht maar aan, want het belooft een heuse tropennacht te worden. Dat komt omdat we waarschijnlijk te maken krijgen met een hitte-uitbarsting, oftewel een heatburst. Dat is een snelle stijging van de temperatuur, die wordt veroorzaakt door een valwind.

Dat schrijft Weer.nl. Een heatburst komt vaker voor in landen als Portugal en Spanje, maar eigenlijk maar zelden in Nederland. Een heatburst doet zich meestal in de zomer in de avond of nacht voor en kan een paar minuten tot een paar uur duren.

Temperatuurstijging door valwind

Die snelle stijging van de temperatuur wordt veroorzaakt door een valwind: stevige wind van warme, droge lucht. Je zou die met een föhn kunnen vergelijken. In extreme gevallen kan de temperatuur pijlsnel minstens 10 graden stijgen.

Dit zou plaatselijk ook vrijdagavond laat of in de nacht naar zaterdag kunnen gebeuren. Vrijdag overdag wordt het langs de Belgische grens het warmst. Daar zou het kwik op kunnen lopen tot 35 graden. Op de Wadden wordt het een graad of 27, in het noorden 28 tot 30 graden en in de Randstad en het oosten van het land 31 graden. Zaterdag wordt het 25 graden, maar er is ook kans op regen- en onweersbuien.

