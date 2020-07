Het is deze zaterdag echt Hollands zomerweer: buien en de zon wisselen elkaar af. Hoe anders was dat één jaar geleden? Toen maakte Nederland zich op voor (opnieuw) een snikhete dag: zou het onmogelijke dan toch gebeuren?

Op 25 juli 2019 waren we nog volop aan het bijkomen van het nationaal hitterecord dat een dag eerder was gebroken, blikt Weer.nl nu een terug. Op 24 juli vorig jaar werd in Eindhoven 39,3 graden gemeten, toen de hoogste temperatuur in bijna 75 jaar. Maar een dag later zou dat al gauw oud nieuws blijken.

Frisse start van de dag

Want zou de temperatuur alsnog boven de 40 graden uitkomen, of was dat in ons land toch onmogelijk? Opvallend die donderdag was de relatief frisse start in de ochtend. Na de zwoele zomeravond ervoor koelde het ‘s nachts onder een heldere hemel en met nauwelijks wind toch nog af tot 16,6 graden in De Bilt.

Maar met het opkomen van de zon op die bewuste 25 juli schoot de temperatuur meteen weer omhoog. Rond het middaguur wat het in het zuiden van het land op sommige plekken al 35 graden. En met nog een zonnige middag voor de boeg kwam die mogelijke eerste 40 graden nu toch wel erg dichtbij.

Perfecte omstandigheden

De zon scheen volop, er stond nauwelijks wind en zowel de lucht als de grond waren kurkdroog. Het bleken dé perfecte omstandigheden om het zo heet te laten worden. Om 14.40 uur werd op het KNMI-weerstation in Gilze-Rijen 39,4 graden gemeten en daarmee was het landelijke hitterecord al na één dag alweer verbroken.

En het werd nóg warmer. Uiteindelijk werd later in de middag op maar liefst acht weerstations de magische grens van 40 graden doorbroken. Gilze-Rijen was met 40,7 graden koploper, maar het Zeeuwse Westdorpe zat er niet verder achter met 40,6 graden, op de voet gevolgd door Eindhoven en het Gelderse Hupsel met 40,4 graden.

Nooit eerder was het zo warm in ons land en voor de tweede dag op rij werd er historie geschreven. Die avond bleef ook nog lang erg warm. Pas rond 18.30 uur daalde het kwik in het zuiden van het land tot onder de 40 graden. En de dag erna steeg de temperatuur lokaal weer tot boven 40 graden.

