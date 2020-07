Trek die bikini maar uit de kast, want het wordt WARM

Warm weer is in aantocht. Vanaf donderdag komt er vanuit Frankrijk hete lucht onze kant op. Daar wordt het 40 graden en in Nederland kunnen de temperaturen plaatselijk oplopen tot 35 graden. Dat zou een nieuw warmterecord betekenen.

Volgens Weer.nl komt het warme weer na een aantal vrij koele, regenachtige zomerdagen. Een hogedrukgebied zorgt er vanaf donderdag voor dat het weer omslaat. Het wordt zonnig en droog en de temperaturen schieten omhoog. Die barbecue kunnen we dus weer veilig aansteken!

Donderdag heerlijk zomerweer

Wie 35 graden iéts te warm vindt, kan donderdag genieten van heerlijk zomerweer. De dag begint fris, maar rond de middag krijgen we flink wat zon met 21 graden op de Wadden, 25 graden in het midden van het land en lokaal 28 graden in het zuiden. ‘s Nachts wordt het met temperaturen tussen de 12 en 18 graden ook nog vrij fris.

Vrijdag wordt het langs de Belgische grens het warmst. Daar zou het kwik op kunnen lopen tot 35 graden. Op de Wadden wordt het een graad of 27, in het noorden 28 tot 30 graden en in de Randstad en het oosten van het land 31 graden.

Hoogst gemeten

Als de voorspellingen uitkomen, hebben we een nieuw warmterecord te pakken. Het is in Nederland namelijk nog nooit zo warm geweest op 31 juli. De luchtvochtigheid is vrij laag, waardoor het niet benauwd wordt en voor de meeste mensen dus goed is uit te houden. Zaterdagnacht kunnen we waarschijnlijk spreken van een tropennacht, want de temperaturen komen plaatselijk niet onder de 20 graden.

Tot een hittegolf zal het niet komen, want de wind draait zaterdag alweer naar het westen, waardoor koelere lucht vanaf de Noordzee ons land binnenstroomt. Het blijft wel aangenaam warm: zo’n 25 graden, maar er is ook kans op regen- en onweersbuien. Vanaf zondag is het alweer uit met de pret. Het wisselvallige Hollandse zomerweer is dan weer terug, maar dat houdt het ook wel weer spannend.