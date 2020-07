Zomerweer op komst: dit weekend zelfs 30 graden

Echt zomerweer hebben we de afgelopen weken amper gezien. Maar, goed nieuws: aan het einde van deze week krijgen we een mini-zomer met op sommige plekken temperaturen van 30 graden.

Dit seizoen is het al vaker voorgekomen dat verschillende berekeningen op de langere termijn stralend zomerweer voorspelden. Hoe dichter we die zomerse dagen naderden, hoe meer het werd uitgesteld. En van uitstel kwam meestal afstel.

Maandag al warm

Maar dit keer lijkt het anders, melden de meteorologen van weer.nl. Maandag krijgen we qua temperatuur alvast een voorproefje. Als je naar buiten kijkt lijkt het er misschien niet op, maar de maximumtemperatuur komt maandag in een groot deel van het land op of boven de 25 graden uit.

Als de zon nog even goed doorkomt, kan het in Limburg zelfs 30 graden worden. Het blijkt de aanloop naar de mini-zomer aan het einde van de week. Toch is het dinsdag en woensdag een stuk kouder.

Vanaf donderdag wordt het écht lekker. Dan voorspellen de meteorologen flink wat zon en weinig wind. Dat maakt het donderdag waarschijnlijk zeer aangenaam, met in het zuiden van het land temperaturen tot 25 graden.

30 graden

De mini-zomer verwelkomen we op vrijdag en zaterdag. Droge, warme lucht komt dan ons land binnenstromen. De zon is dan ook erg sterk, waardoor de temperatuur flink oploopt. Het ziet er op dit moment naar uit dat het zuiden van het land beide dagen temperaturen rond 30 graden kan verwachten. Met uitzondering van het uiterste noorden, wordt het bijna overal 25 graden of meer.

De zomers opleving is helaas van korte duur. Zondag lijkt nog steeds een prima dag, maar de temperaturen komen al een stuk lager uit.