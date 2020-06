Premier Mark Rutte geeft woensdagavond om 19:00 wegens het zomerreces de voorlopig laatste persconferentie over versoepelingen en aanvullingen op de huidige coronamaatregelen.

Waarschijnlijk wordt het aantal toegestane horecabezoekers verhoogd van dertig naar honderd. De anderhalve meter afstand moet dan wel worden gehandhaafd. Vermoedelijk wordt ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij uitvaarten en bruiloften verhoogd naar honderd personen. Dat zal ook het geval zijn voor religieuze bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Voor bijeenkomsten zal naar verwachting geen maximum aantal bezoekers meer gelden, mits deelnemers aan die bijeenkomsten kunnen bevestigen dat ze geen symptomen van corona vertonen, meldt NOS.

Als niet van tevoren naar deze symptomen wordt gevraagd, mogen maximaal honderd mensen een bijeenkomst die binnen plaatsvindt bijwonen. In de buitenlucht wordt dat aantal maximaal 250. Wel moet bij alle bijeenkomsten worden gereserveerd. Mogelijk kunnen festivals en kermissen ook weer van start, maar organisatoren en exploitanten moeten dan wel aan alle coronamaatregelen voldoen.

Cultuur

Op dit moment zijn maximaal dertig mensen toegestaan in theaters en bioscopen. Met 1 juli zou dat aantal worden verhoogd tot honderd mensen, maar mogelijk wordt dat aantal hoger. Wat betreft de cultuursector zal dat aantal toegestane bezoekers nog altijd onvoldoende zijn, die sector dreigt dit jaar in totaal 2,6 miljard euro aan inkomsten mis te lopen.

Met een beperkte openstelling van onder meer theaters en concertzalen “valt de kunsten geen leven in te blazen”. De cultuurwereld stuurt dan ook een brandbrief naar de Tweede Kamer met daarin een vijf punten tellend herstelplan. Maandag staat op het Binnenhof nog een groot cultuurdebat op de agenda.

Kinderopvang en sportscholen

Voor kinderen van ouders die niet in de zorg werkzaam zijn, zou vanaf 1 juli de kinderopvang weer worden opengesteld, maar dan alleen op ‘afwijkende’ tijden, zoals ‘s avonds en in het weekend. Sporten en zweten kan vanaf 1 juli ook weer, want ook sportscholen en sauna’s mogen de deuren weer openen, is de verwachting.

Betaald voetbal

Publiek zou vanaf 1 september en onder voorwaarden welkom zijn bij wedstrijden in het betaald voetbal, meldt De Telegraaf. Eén van die voorwaarden is natuurlijk handhaving van de anderhalvemeterregel en een verbod op spreekkoren. Dat laatste zou voor verspreiding van het virus kunnen zorgen.