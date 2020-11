'Pedojagers' slaan man uit Goes ziekenhuis in: 'Speel niet voor eigen rechter'

In Goes is zaterdagavond een man het ziekenhuis in geslagen door een groep van acht tot tien jongeren. Het zou daarbij gaan om zogenaamde pedojagers. Het slachtoffer heeft de nacht moeten doorbrengen in het ziekenhuis. De daders zijn voortvluchtig.

Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat zelfverklaarde pedojagers voor eigen rechter spelen en mensen mishandelen. Volgens woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage kreeg de politie rond half negen ‘s avonds een melding van mishandeling van een man op de Europalaan. Getuigen spreken van een groep van acht tot tien jongeren. Het gaat om zowel jongens als meisjes die ook “pedo, pedo” zouden hebben geroepen. De daders gingen ervandoor en van hen ontbreekt nog elk spoor.

Uitlokking

Het slachtoffer moest de nacht zwaargewond doorbrengen in het ziekenhuis. Uijtdehage zegt dat het erop lijkt dat er nu twee soorten pedojagers zijn. De mensen met goede intenties die iemand willen betrappen en vervolgens overdragen aan de politie. En de mensen die vermeende pedofielen lokken om ze in elkaar te kunnen slaan. Dat laatste is volgens Uijtdehage niet slim “Dan schieten ze hun doel voorbij, want juridisch is het uitlokking en dan kan de rechter er niets mee.”

De politie en het Openbaar Ministerie keuren het pedojagen af. Zij geven aan dat voor eigen rechter spelen nooit een goed idee is. “Ze denken dat ze het recht een handje helpen, maar ze helpen ons eerder van de wal in de sloot”, zegt Oscar Dros, portefeuillehouder burgeropsporing bij de politie. “Pedojagers kosten ons veel extra werk, dat gaat ten koste van ons bestaande werk dus ook ten koste van het opsporen van kindermisbruik.”

Burgerparticipatie

De afgelopen weken hebben politie en het OM met een open blik gekeken naar de mogelijkheid voor burgers om bij te dragen aan het opsporen van verdachten voor kindermisbruik. Hoofdofficier van Justitie John Lucas, portefeuillehouder Burgerparticipatie vanuit het OM: “Hoewel er wettelijke mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te chatten zonder dat je uitlokt, wijzen wij de werkwijze die we nu zien af. Het escaleert snel en leidt niet tot een oplossing van het probleem. We staan open voor de samenwerking met burgers, maar op dit terrein moeten we een duidelijke grens trekken.”