Gewonde in Goes mogelijk slachtoffer van 'pedojagers'

Een man in Goes (Zeeland) is zaterdagavond mishandeld, mogelijk door zogenaamde pedojagers. Dat zegt de politie die heeft gesproken met verschillende getuigen.

Het slachtoffer werd op straat in elkaar geslagen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt wat zich precies heeft afgespeeld.

Eerder deze week kwam naar buiten dat de dood van een 73-jarige Arnhemmer het gevolg lijkt te zijn van ‘pedojagers’, burgers die op zoek zijn naar mannen die willen afspreken met minderjarigen.

Belachelijk

Politie en justitie riepen mensen eerder al op te stoppen met de jacht op kindermisbruikers en zich aan de wet te houden. Justitieminister Ferd Grapperhaus stelde dat het absoluut niet de bedoeling is dat mensen het heft in eigen handen nemen als iemand iets doet dat verboden is. “Dan ga je ermee naar de politie”, was zijn boodschap. Hij vindt het belachelijk dat het werkwoord ‘pedojagen’ inmiddels een begrip is geworden: “We leven niet in een cowboymaatschappij”.

