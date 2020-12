De Jonge hikte weken tegen besluit aan: 'Als je aan iets begint, wil je het ook afmaken'

De keuze om niet langer de lijsttrekker voor het CDA te zijn was er volgens Hugo de Jonge één waar hij wekenlang “tegen aangehikt” heeft, laat hij vrijdag weten. De partij heeft volgens hem niet aangedrongen op zijn terugtreden als partijleider. Hij maakte donderdagavond bekend niet langer lijsttrekker te zijn, na urenlang beraad op het partijkantoor in Den Haag.

De Jonge is als minister van Volksgezondheid ook verantwoordelijk voor de aanpak van de coronacrisis en die combinatie bleek volgens hem te zwaar. “Als je aan iets begint, wil je het ook afmaken, maar ik ben tot de constatering gekomen dat je niet beide kan doen”, aldus De Jonge vrijdag. Zijn ministerschap vindt hij “heel zwaar, maar prachtig”.

De keuze om zich terug te trekken viel hem zwaar, zei hij donderdagavond in een toelichting. De minister oogde opgelucht, maar dat is “niet het goede woord”, benadrukt hij vrijdag.

Wie nu de partijleider moet worden, laat De Jonge in het midden. “Die keuze is niet aan mij.”

Reactie minister Grapperhaus

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft begrip voor het besluit van Hugo de Jonge om zich terug te trekken als lijsttrekker van het CDA. Dat zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

“Het is verdrietig, voor hem en de partij, maar ik vind het heel verstandig”, aldus Grapperhaus. “Hij heeft enorm veel energie aan die coronacrisis gegeven, al negen maanden lang. We zien dat we in een cruciale fase komen, en de verkiezingen komen dichterbij. Het is een moeilijke afweging, maar ik begrijp het heel goed.”

Of hij het er met De Jonge over had gehad voor die zijn besluit bekendmaakte, laat Grapperhaus in het midden. “Dit is iets…je spreekt wel met elkaar, maar dit is een heel persoonlijke afweging.”

