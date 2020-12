Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker van het CDA. Hij wil zich volledig kunnen richten op het bestrijden van de coronacrisis en daar past het lijsttrekkerschap niet bij, aldus de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een verklaring.

De Jonge combineert zijn rol als lijsttrekker sinds de zomer met zijn werk als minister van Volksgezondheid. Dat valt hem zwaar. “Van hard werken is nog nooit iemand minder geworden. Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken.”

Lees ook: De Jonge: we doen er alles aan om 4 januari te beginnen met vaccineren

Coronacrisis gaat voor “De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven”, laat De Jonge weten.

De Jonge werd in juli gekozen tot politiek leider van de christendemocraten. Hij won de lijsttrekkersverkiezing nipt van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Het verschil was maar een paar honderd stemmen. Omtzigt werd daarna zijn ‘running mate’. De partij wilde na de verkiezingen eenheid uitstralen, maar dat is er sindsdien niet echt van gekomen. Berichten over onmin binnen de partij bleven rondzingen.

Behoorlijk verlies

De partij zit nu met negentien zetels in de Tweede Kamer. Ondanks de enorme media-aandacht die De Jonge krijgt als coronaminister, blijft de regeringspartij in de peilingen op een behoorlijk verlies staan.

Lees ook: CDA na onderzoek: uitslag lijsttrekkersverkiezing klopt, Hugo de Jonge winnaar

De Jonge wilde van het CDA weer een middenpartij maken waarbij ook meer aandacht zou komen voor de steden. Het CDA heeft nu vooral veel macht op het platteland.