Zet het pandajong in Ouwehands Dierenpark binnenkort zijn eerste stapjes?

Ouwehands Dierenpark krijgt veel vragen binnen van bezoekers of het twee maanden oude pandajong al kan lopen. In het nieuwste Pandajournaal vertelt pandaverzorger José Kok hoe het ervoor staat met de kleine reuzenpanda.

Het jong groeit als Chinese kool. Waar het er bij de geboorte er nog uitzag als een natte rat, begint het jong nu aardig te lijken op een reuzenpanda. Maar beweegt het ook al een beetje als een echte reuzenpanda?

Oefenen en bewegen

Volgens verzorger Kok ziet het ernaar uit dat het pandajong elk moment zijn eerste stapjes kan gaan zetten. In het journaal zegt ze: ”Het is al echt een complete minipanda geworden, zo groot als de onderarm van de moeder.” Het valt Kok ook al op dat het dier steeds meer begint te bewegen. ”Het jong oefent, maar blijft opvallend genoeg toch nog veel op dezelfde plek. Ook zien we dat het jong het hoofd steeds beter recht kan houden.”

Maar kunnen we verwachten we dat het zijn of haar eerste stapje gaat zetten? ”Nee, dat zit er voorlopig nog even niet in”, zegt Kok. ”Daar moeten wij en de bezoekers nog even geduld voor hebben.”

