De pasgeboren reuzenpanda in Ouwehands Dierenpark is inmiddels alweer een maand oud. Op nieuwe camerabeelden uit het kraamhol is te zien dat het jong al flink gegroeid is.

“Het jong is niet alleen in lengte en gewicht toegenomen maar lijkt nu zelfs al op een reuzenpanda, compleet met zwarte voor-en achterpoten, kringen om de ogen en zwarte ‘panda oren’ boven op de kop. De wat afgestompte snuit maakt het plaatje compleet”, zegt José Kok, manager Zoölogie.

“De nagels van de kleine worden steeds beter zichtbaar. Het wachten is nu op het moment dat de oogjes opengaan. Dat gebeurt meestal als het jong rond de 5 weken oud is.”

Naar het binnenverblijf

De komende maanden verblijft het jong nog samen met moeder WuWen in het kraamhol. Pas als het dier volgroeid is, kan lopen en zijn moeder kan volgen, gaan de twee naar het binnenverblijf. Vanaf dan is de jonge reuzenpanda ook te zien voor bezoekers van het dierenpark.

Tot die tijd kunnen dierenverzorgers en bezoekers het jong op de voet volgen via een livestream.

Beeld: Ouwehands Reuzenpark