Oudste gaybar van Amsterdam 'omgetoverd' tot IKEA: 'Vrees dat we de coronacrisis niet overleven'

De eigenaar van de oudste gaybar van Amsterdam – de Spijkerbar – vreest dat zijn unieke kroeg plaats moet maken voor grote ketens, omdat de horeca failliet gaat door de coronacrisis. Als een stil protest heeft hij zijn gevelbord veranderd in een IKEA-bord.

Wie in de Kerkstraat in Amsterdam loopt, staat even verbaasd te kijken bij een groot gevelbord van de IKEA. Maar het betreft geen nieuwe Amsterdamse vestiging van de Zweedse meubelgigant. Het is een ludieke actie van de eigenaar van de Spijkerbar, de oudste homobar van Amsterdam.

Lees ook: Horeca laat zich zien en horen met protest in Den Haag en landelijke lichtenactie

Ongezellige ketens

Eigenaar Steven Koudijs koos voor een IKEA-bord omdat het oorspronkelijke bord van de kroeg ook geel is. “Iedereen kent de IKEA en het is een mooi voorbeeld van commercie en plattigheid. Ik vrees dat een heleboel kroegjes zoals die van ons – gezellige ontmoetingsplekken met een randje – de coronacrisis niet gaan overleven. En wat komt er dan voor in de plaats? Dan kom je uit bij de Nutellawinkels en andere ongezellige ketens die wel kunnen overleven.”

Hij benadrukt dat het hem niet zozeer om de IKEA gaat, maar om de achterliggende gedachte: de angst dat de kroeg verdwijnt en er een keten voor terugkomt. “Het is ook een stukje frustratie dat er op andere plekken in de stad wel veel drukte is en mensen over elkaar heen rollen, zoals bijvoorbeeld in de supermarkt. En ja, ook bij de IKEA is het druk, hoewel je dat natuurlijk niet kunt vergelijken met de horeca. Wij zouden ook heel blij zijn geweest met de mogelijkheid om open te mogen met maar tien mensen; dat kan bij ons op 1,5 meter. Maar wij krijgen geen enkele vergoeding van de overheid, omdat wij een starter zijn.”

Lees ook: ‘Kabinet komt niet met versoepelingen door hoge besmettingscijfers’

Alternatieve tent met darkroom

De Spijkerbar is dan misschien het oudste gaycafé van Amsterdam, Koudijs heeft de boel in maart overgenomen. “Ik werkte al wel in het café voordat ik eigenaar werd. De overname is gerealiseerd vanuit crowdfunding bij de gaycommunity in Amsterdam, met het idee dat het café moet blijven zoals het al sinds 1978 is: een alternatieve tent met pooltafel en darkroom. Dat is een vrij toegankelijke plek in het café waar mensen seks kunnen hebben. Er zijn maar een paar cafés met darkroom in Amsterdam, we zijn een uitstervend soort.”

Koudijs betaalt zijn twee man personeel nu grotendeels uit eigen zak; hij heeft nog een bezwaar lopen tegen de huidige NOW-regeling waarop hij door de ongelukkige timing van de overname vooralsnog geen aanspraak maakt. “Ik verwacht dat deze regeling mij alsnog wordt toegekend, maar de vaste lasten lopen gewoon door. De huur van deze locatie is enorm hoog, dat is het grootste probleem.”

Lees ook: Ondernemers in Wijchen protesteren tegen coronaregels: ‘Straks is het virus bedwongen, maar bestaat de horeca niet meer’

Schulden op persoonlijke titel

Het gaat kortom ‘redelijk beroerd’ met de kersverse eigenaar: “We staan er financieel slecht voor. Ik heb een heleboel schulden vanuit de overname en dat zijn schulden op persoonlijke titel. We zijn gesloten, dus er komt niets binnen.” Hij geeft zichzelf nog ongeveer een maand. “Ik had het kunnen redden als de horeca open zou zijn zoals het in de zomer was. Het was wel ingewikkeld met die 1,5 meter, zo moest ik mensen wegsturen als het te druk was. Maar zelfs met die omstandigheid had ik het gered.”

Hij hoopt dat de horeca in ieder geval in januari weer open mag. “Dan red ik het nog wel. Maar over een maand kan ik de vaste lasten al niet meer betalen, dan ga ik failliet en dan heb ik de rest van mijn leven tonnen van overnameschuld in mijn nek.” Hij is er woest over: “Ik vind het crimineel dat je de vrijheid van de ondernemer zomaar wegneemt en mensen met een enorme schuld achterlaat.”

Mocht de horeca in Amsterdam in januari meegaan met het plan van sommige andere steden van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ (de horecazaken gaan dan tegen de regels in toch gewoon open vanaf half januari*), dan doet hij zeker mee.