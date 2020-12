Ouders wachten gespannen op verslag toeslagenaffaire: 'Durf niets te verwachten'

De commissie, die in november onder andere premier Rutte aan de tand voelde over de toeslagenaffaire, presenteert donderdagmiddag haar eindrapport. Een spannend moment voor gedupeerde ouders, vertelt slachtoffer Angélica Engels. “Maar eigenlijk durf ik niets meer te verwachten.”

Voor Angélica sleept deze affaire zich al jaren voort. Bij haar en duizenden andere ouders werden enorme bedragen aan kinderopvangtoeslag onterecht teruggevorderd. Ze is nog steeds bezig om compensatie te krijgen voor alle financiële schade. “Het is trauma op trauma”, zegt ze erover tegen Hart van Nederland.

‘Schandalig’

Eind november stond Angélica oog in oog met premier Rutte, kort voordat die voor de ondervragingscommissie moest verschijnen. Op de vraag van Rutte wat de situatie met haar heeft gedaan, antwoordde ze: “Het heeft ons pijn en verdriet gedaan. En dat onder ede. We vinden het schandalig.”

Samen met andere gedupeerde ouders zei ze dat ze wil dat er snel een oplossing voor hen komt. De premier noemde de ontmoeting indrukwekkend. Tijdens het verhoor omschreef hij de toeslagenaffaire als een “verschrikkelijk ongeluk”.

Hoe kon het fout gaan?

De premier had alleen niet het gevoel dat hij de aanjager was van de harde fraudeaanpak van de Belastingdienst. Ook vond hij niet dat hij te veel had weggekeken. En zo ging het vaker bij de verhoren: veel bewindspersonen en topambtenaren wezen naar elkaar of konden zich op cruciale punten zaken niet meer herinneren.

Dat maakt het moeilijk om een schuldige aan te wijzen in deze toeslagenaffaire. Maar volgens de ondervragingscommissie was dat ook niet het doel. Volgens voorzitter Chris van Dam (CDA) wil de commissie vooral proberen te begrijpen hoe het zó fout kon gaan. Tijdens de verhoren konden de ondervragers hun verontwaardiging toch maar moeilijk verbergen.

Ondertussen zijn veel gedupeerden nog steeds puin aan het ruimen. Deze week werd duidelijk dat het kabinet gaat kijken of een grotere groep slachtoffers meer compensatie kan krijgen. Dat is opnieuw een hoopvolle belofte, maar uiteindelijk is afgelopen jaar maar een kleine groep daadwerkelijk geholpen. Of dat volgend jaar beter gaat, moet nog maar blijken.