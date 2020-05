Ouders met kinderen op basisschool De Veldhof in Het Limburgse Eygelshoven zijn ongerust: meerdere personeelsleden blijken besmet te zijn met het coronavirus. Waarom kregen zij dat pas woensdag te horen, terwijl de school het vorige week al wist?

Donderdag werd landelijk bekend dat vier medewerkers van de basisschool het virus hebben opgelopen. Ze zijn inmiddels in thuisquarantaine geplaatst. Er worden nu meer personeelsleden getest om te kijken of het virus zich verder heeft verspreid.

Besmetting vrijdag bekend

“Vorige week vrijdag kregen we ‘s avonds een brief van de directeur met het nieuws van de besmetting van de leerkracht”, vertelt een moeder die anoniem wil blijven aan Hart van Nederland. Het was de kleuterjuf van haar kind. “In totaal gaat het om zo’n 24 kinderen. De rest van de ouders is toen niet geïnformeerd.”

De brief is in handen van Hart van Nederland en daaruit blijkt inderdaad dat de eerste ouders vorige week op de hoogte werden gesteld. Later bleken er nog drie andere personeelsleden de ziekte te hebben opgelopen. Ondertussen zijn veertien andere medewerkers getest, meer personeel volgt de komende dagen.

Boos over communicatie

De rest van de ouders kreeg het nieuws officieel pas woensdag te horen. Een andere moeder vindt het schandalig. “Dat ze er niet over gecommuniceerd hebben, maakt me heel boos.” Ook over de manier waarop is ze niet te spreken. “Op woensdagavond om 19.00 uur, nu is de school tot maandag dicht. Ze hebben gewoon gedacht: dan hoeven we ouders niet meer te woord te staan.”

Er zijn nog een hoop vragen te beantwoorden, vindt ze. “De school vertelt niet om wie het gaat, dat vind ik raar.” Ze snapt dat de leraren er ook niets aan kunnen doen, “maar als mijn kind ziek is en ik vertel het niet, dan heb je de poppen aan het dansen”.

De school benadrukt in de brief aan de ouders van de kleuterklas dat de besmette juf altijd zoveel mogelijk anderhalve meter afstand heeft gehouden tot leerlingen en collega’s, “conform de richtlijn”. Het schoolbestuur verwacht dat zij niemand heeft besmet, “maar dit is echter niet volledig uit te sluiten”. “Toch blijft het eng”, aldus de moeder van de kleuter.

‘Alle partijen zijn geïnformeerd’

Burgemeester Petra Dassen-Housen van de gemeente Kerkrade, waar Eygelshoven onder valt, noemt het “een vervelende situatie voor alle betrokkenen”. Volgens de gemeente heeft de leerkracht die als eerste besmet was collega’s besmet toen de school nog niet open was. “De betreffende leraar had toen nog geen klachten.”

Verder gaf de burgemeester aan dat alle betrokken partijen geïnformeerd zijn, waaronder de kinderopvang en buitenschoolse opvang die in de school zitten. “Heel fijn dat de kinderopvang op de hoogte is gesteld, maar wij als ouders niet”, reageert een boze moeder. Ouders van kinderen op de opvanglocaties moesten het nieuws over de besmetting donderdag in de media vernemen.

Vertrouwen is geschaad

De hele situatie heeft het vertrouwen van ouders in De Veldhof flink geschaad. Zo werkt een van de moeders in een verpleeghuis op een afdeling waar mensen aan de beademing liggen. “Ik breng mijn kind in goed vertrouwen naar school en dan worden wij niet geïnformeerd.”

“Dat de school niet open communiceert, zorgt alleen maar voor meer angst en wantrouwen”, denkt de moeder van de kleuter. “Bij de eerste besmetting hadden ze meteen open kaart moeten spelen.” De school reageert volgens haar nu nergens op, ook niet op mails van ouders. “Dat zet alleen maar kwaad bloed.”

Een andere moeder windt er geen doekjes om, ze heeft een hartafwijking en valt dus in een risicogroep. “Ik heb nachten wakker gelegen toen de kinderen weer naar school gingen. Zou ik ze wel of niet naar school laten gaan? De school wist dat. En dan informeren ze je niet!”

‘Mijn kind blijft thuis’

Uiteindelijk kunnen de ongeruste ouders maar één conclusie trekken. “Mijn kind gaat niet meer naar school”, zegt een moeder die er klaar mee is. Toen de basisscholen weer open gingen, heeft ze getwijfeld of ze haar kind weer zou brengen. “Nu denk ik: had ik haar maar niet laten gaan.”

Ook de andere ouders laten weten dat zij hun kinderen niet meer naar school brengen. Een van hen gokt dat het schoolgebouw maandag erg leeg zal zijn. “Als er nog meer leraren besmet blijken te zijn, gaat de school misschien voorlopig wel helemaal niet open”, denkt een ander. “Maar ik hoop natuurlijk dat er geen kindjes besmet zijn!”

Hart van Nederland heeft om een reactie gevraagd bij basisschool De Veldhof, maar deze nog niet gekregen.