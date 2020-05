Instagram-hitmachine Orgel Joke is door The Best Social Media gekroond tot ‘Beste Thuisblijf-content’. De 70-jarige Vlaardingse veroverde de afgelopen maanden de harten van veel Nederlanders met haar orgelfilmpjes.

Joke Meijer werd binnen no-time een hit op Instagram met haar orgelmuziek. Inmiddels staat de teller op ruim 35.000 volgers. “Ik denk dat dit zo heeft uitgepakt door de coronatijd”, zegt Joke tegen Hart van Nederland. “Omdat veel meer mensen thuis waren.”

Geen behoefte om te spelen

Het keyboard speelt al jaren een prominente rol in het leven van Joke. Maar als haar man afgelopen september te horen krijgt dat hij kanker heeft, hangt ze haar toetsinstrument aan de wilgen. “Ik heb hem in die periode verzorgd en ook niet de behoefte gehad om te spelen.”

Eind januari overlijdt haar man. “Dan ben je verdrietig en heb je ook geen zin om te spelen”, vertelt ze. Joke is longpatiënt en moet tijdens de coronacrisis noodgedwongen binnen blijven en dus oppert haar zoon dat ze het keyboard weer eens moet oppakken. “Dat ben ik gaan doen, dat heeft me echt zo vreselijk geholpen. Daar dank ik mijn zoon voor.”

‘Dj Tony Junior ofzo’

Iedere dag speelt ze een liedje op haar keyboard en neemt het op met haar mobiel. Het filmpje stuurt ze vervolgens naar haar zoon, hij zet het op het Instagram-account van Orgel Joke. “Bij het tweede liedje had ik al tienduizend volgers”, vertelt Joke trots. “Omdat een dj mijn kanaal had gedeeld. Tony Junior ofzo, ik kende hem niet eens.”

Waarom juist het kanaal van Orgel Joke zo populair is? “Ik heb geen idee. Ik probeer gewoon mezelf te zijn, ik denk dat dat heel belangrijk is. Niet dat je opgeprikt zit van ‘kijk mij nu eens’, daar hou ik helemaal niet van.”

Orgel Joke is BN’er

Joke wordt inmiddels herkend op straat. Ze is een échte BN’er. “Toen ik pas voor het eerst naar het centrum liep, riepen mensen me na. Zelfs kinderen: kijk, daar gaat Orgel Joke! Dan besef je: oei, als ik dadelijk echt een winkelcentrum inga, wat gaat er dan gebeuren?”

De internetsensatie verwacht dat de populariteit van haar kanaal zal afnemen als de coronacrisis voorbij is. “Dan hebben mensen toch minder tijd om te kijken.” Maar aan stoppen denkt ze nog niet. “Zolang het leuk gevonden wordt en zolang ik het leuk vind, blijven we het doen.”