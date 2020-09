Oranje heeft geen voorkeur voor nieuwe bondscoach: 'We hebben geen naam genoemd'

De spelers van het Nederlands elftal hebben niet een bepaalde trainer voorgedragen als nieuwe bondscoach. Dat vertelde Marten de Roon tijdens de laatste persconferentie van Oranje voor het thuisduel van maandagavond met Italië in de Nations League.

“Dat is echt onzin”, zei de middenvelder van Atalanta Bergamo. “Wij hebben echt geen voorkeur. We hebben geen naam genoemd. Dat is gewoon niet zo. We hebben wel aangegeven dat we graag op dezelfde weg verder willen nu Ronald Koeman is vertrokken. Met Dwight Lodeweges en Patrick Lodewijks werken we fijn samen. We hebben ook een goede manier van spelen gevonden. Zo willen we graag verder. Het is aan de directie om daar een naam aan te koppelen.”

Ten Cate als nieuwe trainer?

De Roon reageerde op het nieuws dat Kees Jansma, oud-perschef van Oranje, zondag bracht in zijn eerste talkshow bij Voetbal International. Volgens Jansma wil de spelersraad van Oranje graag Henk ten Cate als nieuwe trainer.

Ten Cate was drie jaar geleden al bijna als bondscoach van het Nederlands elftal benoemd. Hij had zelfs de toezegging van Hans van Breukelen, de toenmalige technisch directeur van de KNVB die uiteindelijk toch voor Dick Advocaat koos. Ten Cate had het bewuste gesprek met de oud-doelman opgenomen en deelde dat later met de media.

De spelersraad van Oranje bestaat uit Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Ryan Babel, Matthijs de Ligt en Daley Blind. “Zij hebben een heel goed contact met de directie over commerciële zaken en zo”, zei De Roon. “Ze koppelen dat ook terug naar ons. Daarom weet ik dat er geen naam is genoemd.”

Van de huidige groep internationals speelde alleen Ryan Babel onder Ten Cate. Lodeweges voetbalde met de geboren Amsterdammer bij Go Ahead Eagles en was later ook assistent van hem bij de club uit Deventer. “Maar dat is al zo lang geleden”, zei Lodeweges. “Ik heb hem al zo lang niet meer gezien. Hij is een andere kant opgegaan naar Barcelona, Ajax en Chelsea. Het is logisch dat er namen worden genoemd. Prima ook, maar ik zie het wel.”

Lodeweges

De 62-jarige Lodeweges wilde niet vertellen of hij zelf beschikbaar is om Koeman definitief bij Oranje op te volgen. “Ik heb het nu heel erg druk met allerlei zaken en hoef daar ook nu ook niet over na te denken”, zei de oefenmeester die als eindverantwoordelijke nauwelijks ervaring heeft op het hoogste niveau.

De spelers van Oranje hopen dat er volgende maand duidelijkheid is over een nieuwe bondscoach als ze opnieuw bijeen komen voor duels met Mexico, Bosnië- Herzegovina en Italië. De afgelopen weken werden ook Louis van Gaal, Peter Bosz, Frank de Boer, Phillip Cocu en Bert van Marwijk in de media genoemd als mogelijk opvolger van Koeman.

Van Gaal bereid om te praten

Van Gaal vertelde bereid te zijn om met de KNVB over een derde periode als bondscoach te praten. “Het zijn allemaal grote namen die stuk voor stuk veel hebben bewezen”, zei De Roon. Aanvoerder Van Dijk reageerde afgelopen vrijdag al op een mogelijke aanstelling van Van Gaal. “Hij heeft heel veel voor het Nederlands voetbal betekend maar ik heb nooit met hem gewerkt. Ik heb zijn naam ook niet genoemd.”

