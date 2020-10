De politie onderzoekt een zedenzaak in Appingedam. In de wijk Opwierde zijn op 21 september een aantal minderjarige meisjes aangerand door een nog onbekende man. Dat heeft voor oproer gezorgd in het Groningse dorp.

Buurtbewoners hebben na de aanrandingen foto’s en video’s verspreid van mannen die zij verdenken. De politie roept hen nu dringend op om daarmee te stoppen. Het incident heeft – begrijpelijk – veel impact op bewoners in de wijk, maar laat agenten vooral hun werk doen, benadrukt de politie.

‘Meld informatie bij de politie’

“We merken dat mensen erg meeleven en de politie graag willen helpen bij het onderzoek. Dat wordt zeer gewaardeerd”, aldus de politie. “Tegelijkertijd zien we dat er verdenkingen rondgaan met daarbij foto’s en video’s van verschillende personen. We vragen mensen hier zorgvuldig mee om te gaan. Mensen kunnen zo onterecht beschuldigd worden, met alle gevolgen van dien.”

Om hoeveel slachtoffers het gaat, hoe oud ze zijn en wat er precies is gebeurd, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. “In dit soort gevallen zijn we bijzonder terughoudend met het verstrekken van informatie”, aldus de zegsvrouw. Er is nog geen verdachte opgepakt voor de reeks aanrandingen.

De politie heeft inmiddels met slachtoffers en buurtbewoners gesproken. Ook is er sporenonderzoek gedaan in de wijk. Mensen die denken te weten wie de aanrander is of mogelijk meer informatie hebben, worden dringend gevraagd contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

