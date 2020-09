Familie neemt wraak op 'vieze pedo' in supermarkt Leidschendam: 'Hij moet worden doodgemarteld"

Onder meer een vader en een moeder is donderdag verhaal gaan halen bij de eigenaar van een supermarkt in Leidschendam, die volgens hun zeventienjarige dochter aan haar had gezeten. De man ontkende alles, greep een hakmes en bedreigde hen, waarna de situatie totaal uit de hand liep.

Het gezin, plus een tante en nog een aantal mensen, ramden daarop de ramen uit het pand met een ramentikker en sloegen met stokken de boel kort en klein en scholden de man onder meer uit voor “kankerpedofiel”. Daarna maakten ze zich uit de voeten, maar terwijl Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens de moeder van het meisje aan de telefoon had, werd zij door de politie aangehouden.

De omgekeerde wereld, vindt de tante van de tiener. Zij had het meisje en haar moeder al gewaarschuwd toen ze aangifte tegen de man gingen doen: “De politie gaat toch niets doen. De politie doet niets aan dit soort dingen”.

‘Ze was uit angst helemaal verstijfd’

Het meisje vertelde eerder na enig aandringen van haar tante wat haar nou precies op het werk in de supermarkt, waar ze sinds een paar weken werkte, was overkomen. “Het is begonnen met een beetje massages geven en het is geëindigd met dat hij bij haar op schoot ging zitten en haar kusjes vanaf haar schouder naar haar nek naar haar oren gaf. Dat wilde ze niet, maar ze is uit angst helemaal verstijfd. Ze is een kind.”

Het is meerdere malen gebeurd, vertrouwde ze haar tante toe, en hij werd de laatste dagen steeds intiemer. Haar tante drukte haar op het hart dat dít bepaald niet normaal is “en dat zo’n oude man niet aan een kind hoort te zitten”. Het meisje ging de volgende dag aangifte doen tegen de man. Volgens de tante kon de politie niets voor haar betekenen. ”De politie kon niets doen omdat er geen bewijs was. Haar moeder zei toen: ‘dan weten jullie dit bij deze, ik ga dit zelf oplossen!”‘

‘Fout gegaan’

De groep ging vervolgens richting de winkel. Vervolgens zijn de vader van het meisje en nog een persoon naar binnen gegaan om verhaal te halen. De man beweerde geen idee te hebben over welk meisje het ging, dus werd ze door haar moeder al huilend binnengebracht. De man bleef ontkennen en zwaaide met een hakbijl, waarop iedereen naar buiten rende. “Toen stond hij daar nog steeds met een hakbijl”, vertelt de tante, en toen dacht ik: oké, als je het zo wil spelen, spelen we het net zo hard terug. Toen is het hier compleet fout gegaan.”

Lees ook: Groep gooit met groente en fruit ruiten van supermarkt Leidschendam in

De groep begon met het slopen van de buitenkant van de winkel. “We hadden geen andere oplossing”, vindt ze. “Hij is aangesproken maar hij ontkende. In onze cultuur werkt dit niet, wij laten dit niet over onze kant gaan. Dan komen we zelf in actie.”

Verdere acties

Inmiddels is de moeder van het meisje aangehouden. “Dat is schandalig”, vindt haar zus. “We leven in de omgekeerde wereld! Die vieze pedofiel moet aangehouden worden, maar in Nederland worden ze beschermd en mijn zus wordt aangehouden. Die heeft gewoon haar werk gedaan, en nog niet eens haar werk afgemaakt.”

De man kan verdere acties van de familie verwachten, vertelt ze. “Ik vind: diegene moet ik gewoon doodmartelen. Daar ben ik nog niet klaar mee. Hij is nog niet van ons af!”