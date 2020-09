VIDEO: Groep mensen gooit met groente en fruit ruiten van supermarkt Leidschendam in

Een groepje mensen heeft woensdagmiddag een supermarktje aan het Damplein in Leidschendam vernield. Op video’s van omwonenden is te zien dat er ruiten worden ingegooid. Dit terwijl de stoep al bezaaid ligt met verschillende groenten. Eén van de belagers is donderdagmiddag aangehouden.

Bij de ruzie liep één betrokkene lichte verwondingen op. Beelden van buurtbewoners laten duidelijk zien en horen hoe de groep de winkel aanvalt. Een van de vrouwen roept daarbij dat haar dochter is verkracht. “Kankerpedofiel!” Na het opstootje gaan de belagers er met verschillende voertuigen vandoor.

Openlijke geweldpleging

Een woordvoerder van politie laat weten dat er op dit moment één persoon is aangehouden, op verdenking van openlijke geweldpleging. Over de beschuldigingen van de vrouw kan de politie niets zeggen. “De aanleiding van het incident wordt onderzocht.”

Hart van Nederland heeft de supermarkthouder om een reactie gevraagd, maar die wilde geen commentaar geven op het voorval.