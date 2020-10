Een avondje gezellig naar de kroeg met vrienden is voor de 52-jarige René van der Hoeven uitgelopen op een drama. De man uit Gouda werd dit weekend ernstig mishandeld. Het resultaat: zwaar gekneusde ribben, een gebroken neus en ernstige verwondingen aan zijn gezicht.

De mishandeling gebeurt in nacht van zaterdag op zondag in café Gouwezicht in Boskoop. René is daar met vijf vrienden. “Om 01.00 uur moest de kroeg dicht, dus hij zei tegen zijn vrienden: lopen jullie maar vast naar de taxi, dan reken ik af, ga even plassen en kom eraan”, vertelt dochter Fabiënne aan Hart van Nederland.

Bewusteloos geslagen

Als René niet veel later naar buiten loopt, gaat het mis. “Toen werd er ‘pedofiel’ naar hem geschreeuwd en op dat moment kreeg hij een klap op zijn achterhoofd, waardoor hij bewusteloos op de grond viel.”

Volgens dochter Fabiënne wordt haar vader door een groep van vijftien jongeren mishandeld. De man wordt getrapt en valt nadat hij is bijgekomen, nogmaals flauw. Na de mishandeling wordt René met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Geen verdachten

De politie heeft nog geen verdachten opgepakt voor de zware mishandeling, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. Ze zijn nog bezig met onderzoek. René heeft inmiddels aangifte gedaan vanwege de mishandeling. “De politie is er gelukkig heel erg serieus mee bezig”, zegt dochter Fabiënne.

Wij zoeken getuigen van een zware mishandeling in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september op de #Barendstraat in #Boskoop. Hierbij raakte een 52-jarige man uit Gouda gewond. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of M 0800-7000. https://t.co/c7uM5cHIIw @polalphen — Politie Eenheid Den Haag en omstreken (@POL_DenHaag) October 2, 2020

Veel pijn

Inmiddels gaat het weer wat beter met René. “Met mijn vader gaat het gelukkig de goede kant op. Zijn gezicht herstelt snel, alleen zijn ribben doen nog heel erg pijn”, zegt Fabiënne.

Haar vader is er nog niet aan toe om zelf te reageren. “Hij is momenteel toe aan rust.”

Motief onbekend

Dochter Fabiënne heeft geen flauw idee waarom haar vader zo werd toegetakeld. Ook weet ze niet waarom hij voor pedofiel werd uitgescholden. “Nee, ik heb geen idee. Zijn vrienden zijn hem gaan helpen en toen werd mijn vaders vriend ook ‘pedofiel’ genoemd”, zegt ze.

Volgens haar komt de mishandeling dan ook volledig uit het niets. Fabiënne hoopt dat mensen die meer weten zich bij de politie melden, zodat de daders snel kunnen worden opgepakt.