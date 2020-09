Dinsdag is het weer Prinsjesdag, maar door de corona-uitbraak is ook dit festijn anders dan normaal. Sterker nog, er iets die dag helemaal niets te doen in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen roept iedereen daarom dringend op om niet alsnog te komen.

Zo is vanwege de coronamaatregelen is het voorlezen van de Troonrede door koning Willem-Alexander verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk, op een steenworp afstand van het Binnenhof. Daar is genoeg ruimte zodat de aanwezige ministers en Kamerleden op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

Lees ook: Sobere Prinsjesdag zonder publiek dit jaar: geen rijtoer en balkonscène

Ook is de traditionele rijtoer van het koningspaar in de Glazen Koets dit jaar geschrapt. De aankomst van Willem-Alexander en Máxima bij de Grote Kerk is ook niet te zien, omdat het gebied eromheen is afgezet. De balkonscène bij paleis Noordeinde na afloop van de Troontrede gaat ook niet door vanwege de coronacrisis.

Prinsjesdag op televisie volgen

Kortom, er valt dinsdag geen glimp op te vangen van het festijn in de Hofstad. Mensen kunnen de opening van het nieuwe parlementaire jaar en alles wat daarbij komt kijken dus het beste op televisie of online volgen, aldus de Haagse burgemeester.

Lees ook: Hoort de Gouden Koets in het museum? Absoluut niet, vindt de meerderheid

“Het is jammer voor belangstellenden, schoolkinderen en ondernemers dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt zonder de gebruikelijke festiviteiten”, zegt Van Zanen. “Toch kijk ik uit naar een andere, maar waardige Prinsjesdag.”

Oranjefans zijn teleurgesteld, maar begripvol over de sobere Prinsjesdag



Redactie/ANP