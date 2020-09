Dinsdag werd bekend dat de Gouden Koets na de renovatie volgend jaar te zien is in een Amsterdams museum. En als het aan critici ligt, blijft het royale rijtuig daar ook voor altijd staan, maar hoe denkt Nederland daarover?

In 2015 reed de Gouden Koets voorlopig voor het laatst door Den Haag omdat na 117 jaar een grondige opknapbeurt hard nodig was. De kosten voor de restauratie werden toen geschat op 1,2 miljoen euro. De koning betaalt de opknapbeurt zelf. Het is de bedoeling dat de koets volgend jaar weer rijklaar.

Straat of museum?

Na de opknapbeurt is het gouden rijtuig eerst een paar maanden te zien in Amsterdam Museum. Als aan actiegroepen als Kick Out Zwarte Piet ligt, keert de koets daarna niet meer terug. Maar kunnen zij hierbij op steun van de Nederlanders rekenen?

Niet bepaald, blijkt uit onderzoek van Shownieuws onder ruim 3.100 mensen. Ruim zes op de tien deelnemers vindt namelijk dat de Gouden Koets na volgend jaar weer gebruikt moet worden op Prinsjesdag. Toch is er ook een grote minderheid die vindt dat het rijtuig in een museum thuishoort: een derde is voor een permanente tentoonstelling.

Al jaren discussie

De Gouden Koets werd in 1898 door de stad Amsterdam geschonken aan de toenmalige koningin Wilhelmina voor haar inhuldiging. Drie jaar later nam ze de koets voor het eerst in gebruik, bij haar huwelijk met prins Hendrik. Pas later werd het rijtuig ook ingezet bij Prinsjesdag.

De Gouden Koets is al jaren punt van discussie. Met name de versiering op de linkerzijde van het rijtuig zorgt voor kritiek. Op de zogenoemde ‘Hulde van de Koloniën’ staat onder meer een knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen. Critici zien dat als een verheerlijking van het koloniaal verleden.

In nationaal museum?

Onder andere voorman Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet maakt zich hier boos over. “We moeten leren het verleden los te laten, zo lang we dat met ons meedragen komt de samenleving nog lang niet samen.” Hij wil dat de koets niet meer gaat rijden, maar in het museum blijft staan, zodat het hele verhaal erbij kan worden verteld.

Directeur Urwin Vyent van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis vindt het “een mooie stap” dat de Gouden Koets nu in het Amsterdam Museum komt te staan. “Het koningshuis is van ons allen. Het is beter om een koets te laten rijden waar iedereen zich goed bij voelt.”

Hij ziet de koets uiteindelijk graag zien in een nationaal museum over het slavernijverleden. “Daar zou hij prachtig kunnen staan. Het zou een hele mooie geste zijn van het koningshuis.” Daar is Afriyie het mee eens. “De koning en koningin hebben ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Als ze er wel in gaan rijden, tonen ze zich hier ongevoelig voor.”

Tweede Kamer verdeeld

De Tweede Kamer is verdeeld over de toekomst van de Gouden Koets. Zo pleiten linkse oppositiepartijen PvdA, SP en Partij voor de Dieren ervoor om de koets permanent te stallen in een museum. De rechtse oppositiepartijen PVV, FvD en SGP willen juist dat het rijtuig het koningspaar op Prinsjesdag gewoon naar de Ridderzaal blijft brengen.

