Opnieuw brand in zendmast, dit keer in Waddinxveen

Opnieuw is er brand geweest in een zendmast, dit keer in Waddinxveen. De brandweer was er snel bij en kon het vuur doven. De politie onderzoekt de zaak, het zou weer gaan om brandstichting.

Het is de negentiende zendmast die doelwit is. De eerste was begin april in Beesd, waarna de afgelopen weken onder meer in Rotterdam, Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven en Almere zendmasten in brand werden gestoken.

Aanhoudingen

Afgelopen week zijn twee verdachten aangehouden voor de brandstichtingen. Een 24-jarige man uit Swifterbant, die wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast in Dronten en een 34-jarige man uit Groningen die een zendmast in die stad in lichterlaaie zou hebben gezet. De Landelijke Eenheid onderzoekt of er een crimineel netwerk achter zit.

Het is onduidelijk wat het motief is voor de brandstichtingen. Het zou te maken hebben met protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders geloven dat de straling van de zendmasten slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen bewijs. Ook denken sommigen dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Geen 112-oproepen

Als masten uitvallen door brand kunnen geen 112-oproepen worden gedaan in het gebied, wat levensgevaarlijke gevolgen kan hebben. Ook kan het gebeuren dat hulpdiensten daardoor niet meer met elkaar kunnen communiceren.