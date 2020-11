Opnieuw jongere aangehouden voor dodelijke mishandeling Jan Kruitwagen (73)

Er is zondag opnieuw een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van Jan Kruitwagen (73) in Arnhem. Een van de andere jongeren mocht zondag naar huis, maar blijft verdachte.

In totaal zijn er nu zes jongeren aangehouden. Drie van hen, twee minderjarigen en een 18-jarige, zijn vrijdag voorgeleid en blijven vastzitten. Twee andere verdachten worden maandag voorgeleid en later deze week wordt besloten of en wanneer de zondag aangehouden verdachte wordt voorgeleid.

‘Hij was een toffe peer’

Kruitwagen werd afgelopen woensdagavond voor zijn eigen woning in de Spijkerbuurt in elkaar geslagen. Buurtbewoners probeerden hem te redden, maar het was te laat. Er werd gesuggereerd dat de mishandeling iets te maken had met pedofilie, maar dat verhaal werd door vrienden en bekenden van de man naar het rijk der fabelen verwezen.

“Dat is absoluut niet waar”, vertelde goede bekende Michael Bouwman eerder tegen Hart van Nederland. “Hij was juist een lieve en zorgzame man, echt een toffe peer was het. Nooit te beroerd om een ander te helpen.”

Stille tocht voor Jan Kruitwagen

Tot zijn pensioen was Kruitwagen leraar op het Arentheem College in Velp. Ook oud-leerlinge Shirley gelooft niets dat hij een pedo zou zijn. Ze is samen met andere oud-leerlingen een doneeractie gestart om een rouwstuk te kunnen kopen, die gedragen zal worden tijdens een stille tocht.

Wanneer die zal plaatsvinden is nog onduidelijk, eerst moeten de nabestaanden van Kruitwagen en de gemeente Arnhem daarvoor toestemming geven.