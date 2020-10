Vrienden rouwen om doodgeslagen Jan (73): 'Hij was een lieve en zorgzame man'

Drie dagen na de fatale mishandeling in Arnhem is erg nog veel onduidelijk over waarom de 73-jarige Jan Kruitwagen dood moest. ‘Koffievriend’ Michael Bouwman en Shirley Gerritsen – een oud-leerling van Jan – willen de wereld laten zien wat voor prachtig mens hij was.

Woensdagavond werd Jan voor de deur van zijn eigen woning in de Spijkerbuurt in elkaar geslagen door meerdere jongeren. Na het incident hebben de buurtbewoners er alles aan gedaan om hem te redden, maar tevergeefs.

‘Jan was absoluut niet pedoseksueel’

Michael Bouwman kende Jan al anderhalf jaar, de twee waren goed bevriend. Het is voor Michael moeilijk om te zien en te horen hoe Jan in verband wordt gebracht met pedofilie. ”Jan was absoluut niet pedoseksueel, wat hij wel was is homoseksueel, wij kennen elkaar uit dat wereldje.”

Net na het incident ging het gerucht dat Jan een pedofiel zou zijn. “Dat is absoluut niet waar”, vertelt Michael tegen Hart van Nederland. ”Hij was juist een lieve en zorgzame man, echt een toffe peer was het. Nooit te beroerd om een ander te helpen.”

Ondanks dat Jan laat uit de kast kwam, was hij geen onbekende. ”Jan was net nieuw in de scene. Tien jaar geleden is hij gescheiden van zijn vrouw. Hij heeft kinderen, kleinkinderen echt een opa. Maar sinds hij in de scene is gekomen, is hij dertig jaar jonger geworden. Hij was niet vies van een date of afspraak ‘s avonds bij hem thuis. Hij gebruikte zelfs de gebruikelijke datingapps om leuke matches in de buurt te vinden”, vertelt hij verder. ”Misschien is het daar mis gegaan?”, vraagt Michael zichzelf hardop af.

Stille tocht

Ook oud-leerling Shirley gelooft niets dat Jan een pedo zou zijn. Kruitwagen was tot zijn pensioen leraar Economie en Groepsleider aan het Arentheem College in Velp. Shirley is samen met andere oud-leerlingen een doneeractie gestart om een rouwstuk te kunnen kopen.

Dat moet gedragen gaan worden tijdens de stille tocht die er aan zit te komen. Het streefbedrag was 300 euro. Maar rond zaterdagmiddag was er al ruim 1600 euro ingezameld. ”Wanneer zinloos geweld iemand uit het leven rukt, die nog vol in de bloei van zijn leven stond, is deze inzamelingsactie het minste wat we kunnen doen.” Dat schrijven de initiatiefnemers op de site van doneeractie.

Shirley wil geen uitspraken doen over hoe het woensdag heeft kunnen misgaan.

Onderzoek

In het onderzoek naar de fatale mishandeling van de 73-jarige zijn nu zeven verdachten aangehouden. Een van hen is vrijdag vrijgelaten. Deze minderjarige jongen uit Westervoort beschouwt het Openbaar Ministerie niet langer als verdachte.

Twee nieuwe verdachten hebben zichzelf gemeld bij de politie, waarmee er nu in totaal zes mogelijk betrokkenen zijn. Zij zitten nog vast en worden verhoord. De politie onderzoekt de zaak met 25 rechercheurs.