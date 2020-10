Jan (73) werd doodgeslagen voor zijn eigen woning in Arnhem: 'Ik heb huilend voor het raam gestaan'

Twee dagen na de fatale mishandeling in Arnhem is er nog veel onduidelijk. Woensdagavond werd de 73-jarige Jan voor de deur van zijn eigen woning in de Spijkerbuurt in elkaar geslagen door meerdere jongeren. Na het incident hebben de buurtbewoners er alles aan gedaan om hem te redden, maar tevergeefs.

“Ik probeer dingen te verwerken, een plek te geven”, vertelt een aangedane Mink Gooijer vrijdag aan Hart van Nederland. Gooijer was een van de buurtbewoners die als eerste ter plaatse was na de mishandeling. “Een van de jongens rende langs mijn tuin. Ik probeerde hem te pakken aan zijn mouw, maar stond op pantoffels dus dat lukte niet zoals ik wilde.”

Als Gooijer naar links kijkt en het slachtoffer ziet liggen, twijfelt hij geen moment. “Het was voor mij het belangrijkst om meneer in veiligheid te brengen, je weet niet hoe erg hij eraan toe is.” Achteraf bleek dat een juiste beslissing. Het slachtoffer, de 73-jarige Jan, blijkt in kritieke toestand te verkeren.

Geschreeuw

“Ik heb alles gehoord en van dichtbij meegemaakt”, vertelt een andere buurtbewoner die vlakbij woont. “Ik heb huilend voor het raam gestaan en slecht geslapen. Ik hoorde geschreeuw en heb hem hier op straat zien liggen, levenloos, helemaal stil.”

Het was dat geschreeuw dat Gooijer deed besluiten zijn woning uit te komen. “We wonen langs een drukke weg, maar je hoort echt wel als iemand hulp nodig heeft. Op de een of andere manier voel je dat wel aan.”

Bloemen

Sinds donderdag leggen bewoners uit heel Arnhem bloemen neer op de plek van het incident. “Het is fijn dat het zo gedragen wordt door de mensen hier. Dit kunnen we niet tolereren”, verklaart een buurman. “Het is fijn om te zien dat er veel bloemen liggen. Gisterenavond brandde er ook al een kaarsje ‘s nachts, dat was mooi om te zien, dat verdient hij”, vertelt een buurvrouw.

Twee dagen na de mishandeling is het nog gissen naar het motief. “We weten nog niet waarom”, vertelt een van Jan’s buren. “Maar het lijkt zinloos en totaal onverwacht. Het komt dan ineens heel dichtbij, ook omdat het letterlijk dichtbij is. Het had ook mij kunnen overkomen, omdat het zinloos lijkt, maar dat weet je natuurlijk nog niet.”