Dagen na de omstreden uitspraken van de minister van Onderwijs, Arie Slob, dreunen zijn woorden nog steeds na. Slob vertelde dinsdag in een debat met de Tweede Kamer dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben ouders een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Een rede voor Nina Schriever om docenten om hulp te vragen.

Afgelopen week kwam Nina tijdens een dramales voor docent en klas uit de kast. “Ik ben geen man en ik ben geen vrouw, ik kom nu uit de kast als mezelf. Ik ben ik”, liet Nina destijds trots weten. De klas reageerde vol liefde: “Ze begonnen allemaal te klappen, ik hield het bijna niet droog. Daarna kwamen ze mij een knuffel geven. Het was heel fijn.”

Maar dat fijne gevoel maakte snel daarna plaats voor twijfel als het nieuws rondom de anti-homoverklaring naar buiten komt. Na de uitspraken van minister Slob stapt Nina de lerarenkamer van de school binnen: “Dames en heren en alles ertussen in we hebben jullie hulp nodig, want meneer Slob.”

‘Homofobische baas’

“Wat moet je nu met een homofobische baas van elke docent op jouw school? Niks”, vertelt Nina. Kort na de oproep in de docentenkamer stapt Nina ook nog persoonlijk af op theaterdocent en vertrouwenspersoon Sander Kalsbeek. “Als je zo persoonlijk aangesproken wordt, gaat het in je hoofd zitten”, verklaart Kalsbeek.

“Ik kon niet anders dan deze brief schrijven, om voor mijn leerlingen op te komen”, gaat Kalsbeek verder. “De essentie is dat als thuis en school niet de plekken zijn waar je je veilig voelt, waar dan? Als wij als volwassenen niet het voorbeeld geven dat zij mag zijn wie ze is? Hoe moeten haar klasgenoten dat dan doen?”