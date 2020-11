Minister Slob heeft dinsdag gereageerd op alle ophef die is ontstaan nadat hij uitspraken deed over anti-homo verklaringen die sommige religieuze scholen ouders laten ondertekenen. “Er is inderdaad een discussie ontstaan die erg confronterend kan zijn voor homo’s”, vertelt de minister aan Hart van Nederland.

Slob kwam maandag in aanvaring met de Kamer over reformatorische scholen zoals het Van Lodenstein College. Die school weigert leerlingen als hun ouders geen ‘identiteitsverklaring’ ondertekenen. Meerdere partijen zijn hierover verontwaardigd en willen dat scholen met zulke verklaringen stoppen. De toon die Slob dinsdag gebruikt is milder.

De minister vindt het ‘een brug te ver’ dat scholen kunnen vragen aan ouders dat zij afstand nemen van homoseksualiteit. “We moeten een vellige schoolomgeving creëren zodat leerlingen zich veilig voelen om uit de kast te kunnen komen, ongeacht op welke school ze zitten.”

Naar de feiten kijken

Hij laat onderzoek doen naar de verklaringen. “We gaan kijken of dat zo is.” Slob wil weten wat er exact in de verklaringen staat die op sommige reformatorische scholen zou worden gevraagd. “We moeten naar de feiten kijken”, zegt Slob. “Wat staat er precies in de verklaringen? We kunnen het er wel over hebben, maar we moeten ook kijken hoe het staat geformuleerd.”

Slob heeft geen spijt van zijn uitspraken die hij maandag heeft gedaan: “Nee, ik heb gisteren helder de twee aspecten uiteen gezet die er aan vast zitten.” Zo blijft Slob grotendeels achter zijn uitspraken staan. “Aan de ene kant moet iedere leerling in een veilige schoolomgeving veilig uit de kast kunnen komen. Aan de andere kant moeten scholen ook “de vrijheid hebben om opvattingen te hebben over relaties tussen mannen en vrouwen”.