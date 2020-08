Horecabazen schrijven brief aan Grapperhaus na coronablunder: 'Veel stress door coronaregels'

Horecaondernemers zijn boos nu ze hebben gezien dat minister Grapperhaus geen 1,5 meter afstand aanhield op zijn eigen bruiloft. Horecabaas Rien van den Hoek uit Utrecht accepteert het niet dat in de horeca boetes worden uitgedeeld en de minister er “zo gemakkelijk” vanaf komt.

Zelf heeft Van den Hoek nog geen boete, maar hij kreeg wel al een officiële waarschuwing omdat twee mensen op zijn terras niet genoeg afstand hielden. Gebeurt dit nog een keer, dan krijgt hij een boete en moet hij tijdelijk sluiten.

In een open brief aan minister Ferd Grapperhaus schrijft hij: “Zullen we de horeca als enige sector waar nog geen 2 procent besmettingen zijn aangetoond gelijk behandelen als alle anderen, in plaats van de horeca verantwoordelijk te stellen en te bestraffen voor het gedrag van anderen? Want tsja we doen er alles aan, maar soms lukt het even niet.”

‘Laat ons gewoon ons werk doen’

Volgens Van den Hoek staat zijn personeel geregeld met tranen in hun ogen omdat ze niet meer weten hoe ze het goed moeten doen. “Zo veel stress door de coronaregels. We doen alles al. Je kijkt steeds: komt er een boa aan? Die stress kunnen we niet meer aan.”

Hij pleit voor opbouwende regelgeving in plaats van te straffen. “Ik hoop te bereiken dat die druk eraf gaat bij de horeca”, vertelt Van den Hoek aan Hart van Nederland. Hij ervaart druk doordat hij aansprakelijk wordt gesteld voor het gedrag van zijn gasten. “Als het meneer Grapperhaus niet eens lukt om 1,5 meter afstand te houden, vraag het dan ook niet aan ons. Laat ons gewoon ons werk doen en laat de gasten gewoon opletten.”

‘Geven en nemen’

Ook Actiegroep Horecazorg trekt bij de minister aan de bel. De groep schrijft in een advertentie dat het zeker in de horeca wel eens voorkomt dat mensen geen 1,5 meter afstand houden. “U heeft net als de horeca gemerkt hoe moeilijk het is om trouw te blijven aan uw coronaregels”, staat geschreven in de advertentie. Gasten ontvangen op andere meter noemt de actiegroep “soms meer geluk dan wijsheid”.

De groep horecaondernemers vindt het net als Van den Hoek krom dat Grapperhaus zijn blunder afdoet met excuses en dat zij een boete krijgen als ze de mist in gaan. “Wat ons betreft bent u niet gelijk een aso”, aldus de ondernemers aan de minister. Ze hopen dat de minister net zo vergevingsgezind is. “Het is geven en nemen, net als in het huwelijk.”

