Onrust in Utrechtse wijk Overvecht na nieuwe oproep tot rellen

De politie is massaal aanwezig in de Utrechtse wijk Overvecht, waar veel jongeren op de been zijn. Er is sprake van onrust, de politie wordt onder andere bekogeld met vuurwerk. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht en de ME heeft charges uitgevoerd.

Er gingen zaterdag berichten rond op sociale media, waarin werd opgeroepen om te verzamelen bij een winkelcentrum, met als doel de rellen van vrijdagavond in de Utrechtse wijk kanaleneiland te overtreffen. Zowel in de wijk Overvecht als Kanaleneiland was zaterdagavond weer politie op de been, ook de ME stond al paraat.

Eerder vandaag maakte de politie bekend achttien mensen opgepakt te hebben in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Deze mensen waren betrokken bij de onrust in die wijk een dag eerder. Ze maakten deel uit van een grotere groep van ongeveer 25 tot 30 jongeren die vrijdagavond bij winkelcentrum Rijnbaan Kanaleneiland aan het rellen was.

Onrust Schilderswijk Den Haag

Ook in de Haagse Schilderswijk is het al een aantal nachten onrustig. Afgelopen nacht gold daarom, net als donderdag, een noodbevel voor de buurt. Er werden 29 aanhoudingen verricht, daarvan zitten momenteel nog vijf personen vast. De 24 anderen mogen zich voorlopig niet meer vertonen in de wijk, meldt het Openbaar Ministerie zaterdag.

De politie in Den Haag houdt zaterdagavond en de komende nacht in het centrum van de stad en omgeving bromfietscontroles. Een woordvoerster van de politie wil er verder niks over kwijt, maar de aankondiging volgt na de afgelopen onrustige nachten in de Schilderswijk.

Wij houden vanavond/vannacht in het centrum e.o. bromfietscontroles. De politie controleert regelmatig op technische staat, documenten en constructiesnelheid. Kan de bromfiets bijv. harder rijden dan toegestaan, dan kan deze in beslag worden genomen of volgt er een bekeuring. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) August 15, 2020

Burgemeester Jan van Zanen liet donderdag nog weten dat jongeren die in de voorgaande nacht voor de onrust zorgden uit andere delen van de stad kwamen. “Op hun scooters kwamen zij hierheen – kennelijk om rotzooi te trappen”, verklaarde hij.

