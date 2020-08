Het is vrijdagavond onrustig in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Op beelden die op sociale media rondgaan is te zien hoe ruiten van bushokjes sneuvelen en vuurwerkbommen worden afgestoken.

De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat het op dit moment onrustig is in Kanaleneiland. “Er is veel jeugd op straat er en zijn een aantal bushokjes vernield”, laat een woordvoerder weten. “We zijn daar met meerdere eenheden situatie aan het monitoren.”

Op beelden die Utrecht Nieuws deelt via Snapchat zou te zien zijn dat ook de Mobiele Eenheid wordt ingezet, maar dat kan de politie niet bevestigen. In de Haagse Schilderswijk schoppen jongeren al meerdere dagen op rij rellen. De Utrechtse politie kan niet zeggen of er een verband is met de situatie in Den Haag.

Beeld: Utrecht Nieuws