Opnieuw onrustige nacht in Haagse Schilderswijk, politie arresteert ruim 20 relschoppers

De politie heeft in de Schilderswijk in Den Haag ruim 20 mensen aangehouden. Zij gooiden met onder andere eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. Ook werden vernielingen aangericht, onder meer aan twee politieauto’s.

Voor de tweede avond en nacht op rij was het onrustig in de wijk en was de Mobiele Eenheid (ME) op de been.

Gooien met zwaar vuurwerk en stenen

Vroeg in de avond liepen buurtpreventieteams, jongerenwerkers, buurtvaders en wijkagenten samen door de wijk om in gesprek te gaan met bewoners en de jeugd op straat. De sfeer was goed tot het moment dat tientallen jongeren zich rond 23.00 uur verzamelden en agenten bekogelen met eieren, stenen en zwaar vuurwerk.

Daarnaast werd er ook een grote vuilcontainer in e brand gestoken. Rond 02.30 uur bekogelde een grote groep jongeren agenten met stenen vanaf de daken. Ook hier werden aanhoudingen verricht.

Noodbevel

De gemeente Den Haag had omstreeks middernacht vanwege de ongeregeldheden een noodbevel uitgevaardigd. “Wegens ernstige verstoringen van de openbare orde is op dit moment een noodbevel van kracht voor het gebied Hoefkade-Vaillantlaan. Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel zullen worden aangehouden”, zo viel te lezen in het bevel.

Woensdagavond en -nacht was het ook al onrustig in de Haagse wijk. Ook toen werden brandjes gesticht en vernielingen aangericht. Vier mensen werden aangehouden.

