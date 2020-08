Rellen in Schilderswijk zorgen voor gemengde reacties: van 'beetje jammer' tot 'verbijsterend'

De Haagse Burgemeester Jan van Zanen heeft donderdag met bewoners gesproken in de Schilderswijk, waar woensdagavond rellen uitbraken. Ondertussen geven jongeren tegen Hart van Nederland aan nog dagen door te gaan met rotzooi trappen.

In de Haagse Schilderswijk zorgde een groep van zeker honderd jongeren woensdagavond voor chaos en onrust. Ze zetten brandkranen open, staken vuurwerk af en vernielden straatmeubilair en auto’s. Ook werden enkele brandjes gesticht op straat. Mede door inzet van de Mobiele Eenheid werden vier mensen aangehouden.

Gezellig of vreselijk?

De dag na de rellen vertelt een buurtbewoonster aan Hart van Nederland dat het een groot “waterfeest” in haar straat was. “Ik vond het geweldig, super. Het was hartstikke druk, de hele straat stond vol.” Volgens haar was het “best gezellig”. “De kinderen waren lekker aan het spelen in het water.”

Burgemeester Van Zanen trok donderdag ook de wijk in en hoorde andere geluiden. “Mensen zijn verbijsterd en dat kan ik mij goed voorstellen,” zegt hij tegen Hart van Nederland. “Dat met die brandkranen was honderd jaar geleden misschien leuk, maar dit was echt vreselijk.”

‘Dit is géén traditie’

De buurtbewoonster zegt dat zij en haar vrienden vroeger ook brandkranen in de buurt opendraaiden, maar de burgervader noemt het onzin dat dit een traditie zou zijn. “Stenen gooien, vuurwerk afsteken, andermans spullen vernielen: dat doe je gewoon niet,” zegt hij ferm. “Het moet stoppen, het kan echt niet.”

Dat het uiteindelijk tot rellen kwam, vindt de buurtbewoonster “een beetje jammer”. Ze denkt dat het door de warmte komt, “dat iedereen een beetje anders is”. Ook een andere man in de wijk wijst erop dat de jongeren zich vervelen. “Het is vakantie, maar ze mogen niets, dus ik snap ze wel een beetje. Die jongeren willen waterpret hebben en dan gooien ze die dingen open.”

“Het is coronatijd, het is vakantie, het is heet, jongeren vervelen zich,” beaamt de Haagse burgemeester. Maar hij heeft absoluut geen begrip voor het relschoppen. “Jonge mensen die spullen slopen, stenen naar andere mensen gooien, dat kan ik níet goedpraten.”

Nog dagen rellen?

Ondertussen geven jongeren tegen Hart van Nederland aan nog zeker tot en met zondag door te willen gaan met de ongeregeldheden. Ze zeggen dit te willen doen als wraak op de politie vanwege de arrestaties.

“Veiligheid is het eerste waarvoor ik ben, waarvoor ik sta,” reageert Van Zanen. Samen met een groep “actieve bewoners” doet hij daarom een oproep aan mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen. “We moeten zeggen dat dit niet kan en dat doe je thuis.” Verder gaat hij met politie, toezichthouders en jongerenwerkers om tafel zitten “om de rust terug te brengen”.

Namaaksleutels voor brandkranen

Drinkwaterbedrijf Dunea kijkt met afschuw naar het opendraaien van de brandkranen. “Dit is een gevaar voor de volksgezondheid,” zegt manager Edwin Vermey tegen Hart van Nederland. “Door de drukverlaging kan er vervuild water uit de kraan komen.”

In de buurt zouden namaaksleutels rondgaan om de brandkranen te openen, zo kreeg het drinkwaterbedrijf te horen. Vermey geeft aan geschrokken te zijn van dat nieuws. Hij roept mensen die zien dat er een brandkraan in de buurt wordt geopend op om meteen de politie te bellen.

Burgemeester Van Zanen hoopt ondertussen dat er “iets” kan worden bedacht waardoor het onmogelijk wordt om de brandkranen open te maken. “Anders dan waarvoor ze zijn: mensen in nood redden,” benadrukt hij. Een buurman merkt verder op dat het zonde is van al dat water. “Wie gaat de rekening hiervan betalen”, vraagt hij zich retorisch af.

Door agenten begeleid

De afgelopen dagen heeft Dunea meerdere aangiftes gedaan tegen mensen die brandkranen openden, wat heeft geleid tot aanhoudingen. “Wij maken ons er zorgen over,” vertelt de manager. “Het is geen kinderspel.”

Uit angst voor de veiligheid worden monteurs van het drinkwaterbedrijf in bepaalde delen van de stad begeleid door agenten. De vrees onder buurtbewoners is dat dat juist olie op het vuur gooit in de buurt, en mogelijk heeft geleid tot de ongeregeldheden woensdagavond.

