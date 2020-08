Geen water uit de kraan in Duindorp door illegaal openen brandkranen bij rellen

De inwoners van de Haagse wijk Duindorp krijgen donderdagochtend weinig tot geen water uit hun kraan. Dat komt onder meer door het “illegaal openzetten van brandkranen” tijdens de rellen van vannacht, zegt drinkwaterbedrijf Dunea.

Tijdens de ongeregeldheden vannacht zijn op verschillende plekken in de stad brandkranen opengezet. Het waterbedrijf kijkt met afschuw naar de gebeurtenissen. “Dit is een gevaar voor de volksgezondheid,” zegt manager Edwin Vermeij tegen Hart van Nederland. “Door de drukverlaging kan er vervuild water uit de kraan komen.”

Aangiftes tegen vandalen

Dunea heeft vanochtend gesproken met de politie naar aanleiding van de ongeregeldheden. Sinds vrijdag zijn er al 40 brandkranen geopend. In veel gevallen gebeurt dit ook omdat buurtbewoners verkoeling zoeken onder de straal. “Dat is niet ludiek, maar illegaal. Het zorgt voor veel overlast en is ook nog eens een risico voor de volksgezondheid en veiligheid in de buurt,” aldus het waterbedrijf.

De afgelopen dagen heeft het drinkwaterbedrijf meerdere aangiftes gedaan tegen mensen die brandkranen openden, wat heeft geleid tot aanhoudingen. “Wij maken ons er zorgen over,” vertelt Vermeij. “Het is geen kinderspel.” Dunea roept op in het geval dat mensen zien dat er een brandkraan wordt geopend om meteen de politie te bellen.

Dunea denkt dat het tot het middaguur duurt om de problemen met het drinkwater in Duindorp op te lossen.