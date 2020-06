Jarenlang rookten en dronken jongeren steeds minder, maar die daling is inmiddels gestopt. Van alle scholieren heeft 17 procent weleens een sigaret gerookt en bijna de helft een keer alcohol gedronken, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Twee jaar geleden had ook ongeveer een op de zes jongeren minimaal een keer gerookt. Dat is wel aanzienlijk minder dan vroeger: in 1999 zei nog 54 procent van de scholieren weleens een hijs te hebben genomen.

Jongeren drinken méér

Ook het alcoholgebruik onder tieners daalt niet meer. In 2003 had 84 procent van alle jongeren tussen de twaalf en zestien jaar weleens alcohol gedronken. Vijf jaar geleden was dat gedaald naar 44 procent, maar inmiddels is het aantal weer gestegen naar 47 procent.

Het instituut heeft eind vorig jaar ruim 6000 middelbare scholieren en bijna 1800 basisschoolleerlingen gevraagd naar hun ervaringen met verslavende middelen. De GGD en gezondheidsdienst RIVM deden onderzoek onder ruim 170.000 leerlingen in tweede en vierde klassen van middelbare scholen.

Lachgas en binge drinking

Daaruit blijkt dat een op de tien middelbare scholieren zegt ooit lachgas te hebben gebruikt. Sommigen van hen namen tien ballonnetjes achter elkaar. Van de kinderen in groepen 7 en 8 zegt 2,3 procent weleens lachgas te hebben genomen. Een op de acht kinderen in die twee klassen zegt al weleens alcohol te hebben gedronken.

Bij het roken blijkt flink verschil te zitten tussen opleidingsniveaus. Van de vmbo’ers heeft bijna een kwart weleens gerookt. Op het vwo is dit 12 procent. Zo genoemd binge drinking komt vooral voor op het platteland. In steden als Amsterdam en Den Haag komt fors drankgebruik aanzienlijk minder vaak voor.

