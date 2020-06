Smaak in je e-sigaret straks verboden: 'Mensen gaan weer gewone sigaretten roken'

Het verbieden van smaakjes in de e-sigaret zorgt ervoor dat we met z’n allen massaal teruggrijpen naar de ‘oude’ sigaret. Daarvoor waarschuwt de Esigbond, de brancheorganisatie in de elektronische sigarettenindustrie.

“Dit werkt averechts. Als je smaakjes verbiedt en teruggaat naar de tabakssmaak, dan gaan mensen weer gewone sigaretten roken”, zegt voorzitter van de Esigbond Emil ’t Hart tegen Hart van Nederland.

Thuis experimenteren

En dat is niet het enige probleem. ’t Hart vreest dat mensen thuis gaan experimenteren met smaakstoffen, die mogelijk schadelijk zijn.

Ook Arjan Hanegraaf vreest voor thuisbrouwers en de mogelijke gevolgen. Hij werkt bij Millers Juice in Oosterhout, waar aroma’s voor e-sigaretten worden gemaakt. “Het testen van een smaakje kost heel veel tijd. Om een aardbeiensmaak te maken, heb je soms wel twintig tot dertig ingrediënten nodig.”

Hanegraaf benadrukt dat alle stoffen die ze gebruiken niet schadelijk zijn als ze verdampen. Iets waar thuisbrouwers misschien geen rekening mee houden.

E-sigaret opstap naar gewone peuk?

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid pleit voor het verbod om roken minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens hem is de e-sigaret een opstap naar het roken van gewone sigaretten.

Onzin, volgens ’t Hart. Hij zegt geen stijging te zien van jonge gebruikers door de smaakjes in de elektronische sigaret. Bovendien is de e-sigaret volgens hem ’95 procent gezonder dan een normale sigaret’. “De e-sigaret is een goede oplossing voor zeer verstokte rokers”, is ’t Hart van mening.

Schadelijker dan gedacht

Toch zegt het Trimbos-instituut na onderzoek dat de e-sigaret schadelijker is dan vaak wordt gedacht. Maar hoe schadelijk het elektrische alternatief echt is, zal pas over tientallen jaren blijken.

“Longziekten, hart- en vaatziekten en kanker hebben vaak decennia nodig om zich te ontwikkelen”, zo stelde Trimbos vorige maand. “Maar uit voorzorg moet het gebruik van de rookwaar worden ontmoedigd.” Een conclusie waar ’t Hart zich niet in kan vinden. Hij wil met de politiek om tafel.

‘Een ramp’

Bij ’t Damphuukske in Oss zijn ze intussen bang dat ze deuren straks wel kunnen sluiten. De winkel is gespecialiseerd in e-sigaretten en de bijbehorende smaakjes.

“Dit gaat mij de helft van mijn inkomsten kosten. Ik weet niet of ik dit wel ga overleven”, zegt een bezorgde eigenaresse Marion van Gaal. “Door corona heb ik ook al veel verlies geleden. En nu dit. Het is een ramp.”

En ook de klanten balen: iedereen die Hart van Nederland spreekt, gebruikt een smaakje. Meestal iets fruitigs. En sommige klanten zijn wel heel duidelijk over het verbod: “Het is kut, echt heel vervelend.”

20.000 doden per jaar

Maar daar heeft staatssecretaris Blokhuis geen boodschap aan. Volgens hem wordt er ‘heel hard gewerkt’ om roken moeilijk te maken. Toch sterven jaarlijks nog 20.000 mensen in ons land aan de gevolgen van roken. En elke dag steken 75 kinderen hun eerste sigaret op, zo becijfert de staatssecretaris.

“De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die er aankomt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats.”

Vorige maand kwam er ook al een verbod op mentholsigaretten, om zo roken te ontmoedigen. Wanneer de smaakjes van e-sigaretten in de ban gaan, is nog niet bekend.

