Rokers van mentholsigaretten zijn dinsdag massaal aan het hamsteren geslagen. De productie en verkoop van de sigaret met muntsmaak is vanaf woensdag namelijk in heel Europa verboden.

“Ze hamsteren behoorlijk”, vertelt Loek Goudsmit van tabakswinkel Meer Dan Tabak in Amsterdam aan Hart van Nederland. In zijn zaak is het dinsdagochtend al “behoorlijk druk” geweest. “Ze staan er niet voor in de rij, maar alles wat er is, dat nemen ze mee. Een aantal soorten heb ik al niet meer. Van een paar soorten heb ik nog wel wat, maar dat raak ik vandaag ook nog wel kwijt.”

‘Doe ze alle acht maar’

Dat zien ze ook bij Tabaksspeciaalzaak van Hartingsveldt. “We hebben vanwege de coronacrisis maar een beperkte voorraad. Dus als er nog acht pakjes in het rek staan, dan zeggen ze: ‘doe me ze alle acht maar, dan kijken we daarna wel verder”, vertelt een verkoper.

Alternatieven

Toch blijven er volgens Goudsmit ondanks het verbod nog genoeg alternatieven over voor fervente mentholrokers. “Ze kunnen overstappen op de elektrische sigaret, maar dat is wel anders roken. Of ze kunnen overstappen op mentholsticks. Die kun je in een bus tabak stoppen en dan kun je zelf mentholtabak maken.”

Verbod op smaaktabak

In aanloop naar het verbod op mentholsigaretten werden in 2017 ook al andere smaken dan tabak, zoals vanille, verboden in sigaretten en shag. Ook mogen filters, papier, capsules en verpakkingen van tabaksproducten sindsdien geen smaak- en geurstoffen meer bevatten. Datzelfde jaar werden ook de productie en de verkoop van de zogenoemde ‘click-sigaretten’ verboden.